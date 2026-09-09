מול הסנקציות הבריטיות: המבנים הראשונים הוצבו ביישוב החדש

המבנים הראשונים ביישוב החדש "מצוקי ארץ" משונעים ומוצבים בימים אלה לאורך כביש אלון שבמזרח בנימין. העבודות נעשות לקראת כניסת המשפחות הראשונות ליישוב בשבועות הקרובים.

המהלך מתבצע על רקע החלטת בריטניה לקדם חרם וסנקציות נגד ההתיישבות ביהודה ושומרון והצטרפות מדינות נוספות למהלך.

במקביל לצעדים שמקדמות המדינות נגד ההתיישבות, בשטח נמשכות ההכנות להקמת היישוב החדש.

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מדובר בפעם הראשונה זה עשרות שנים שבה מוקם לאורך כביש אלון יישוב חדש שתוכנן ואושר כיישוב רשמי ומוסדר כבר מראשית דרכו. המבנים המוצבים כעת במקום מיועדים למגורי המשפחות המרכיבות את גרעין היישוב.

לצד הצבת המבנים מואצות העבודות לחיבור היישוב לתשתיות מים וחשמל ולהסדרת דרכי הגישה אליו. במקביל מוקם במקום מבנה הציבור הראשון.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ התייחס למהלך על רקע הצעדים שמקדמת בריטניה, "התשובה שלנו לסנקציות ולחרמות נמצאת כאן, על הקרקע. בזמן שבריטניה מנסה להעניש יהודים על כך שהם חיים ובונים ביהודה ושומרון, אנחנו מציבים את המבנים הראשונים של יישוב חדש בארץ אבותינו".

גנץ הוסיף, "המנדט הבריטי נגמר מזמן, וגם החרמות מלונדון לא יקבעו את עתיד יהודה ושומרון. הם ינסו להחרים - ואנחנו נמשיך לבנות. עוד משפחות, עוד בתים, עוד יישובים וריבונות ישראלית".