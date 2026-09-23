ברדוגו מגיב לדיווח על "היעלמותו" מקמפיין הליכוד

איש התקשורת יעקב ברדוגו, ששוריין על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימת הליכוד, הגיב היום (רביעי) בשיחה עם ערוץ 7 לדיווחים על היעדרותו מקמפיין המפלגה מאז השריון.

ברדוגו השתתף בטקס חנוכת היישוב החדש "מצוקי ארץ" בבנימין. כשנשאל על ידי ערוץ 7, "אומרים בערוץ 12 שמסתירים אותך", השיב: "עם ישראל חי, הנה, איך הם מסתירים אותי?"

אמש דיווחה דפנה ליאל בחדשות 12 כי שבועיים לאחר ששוריין בצמרת רשימת הליכוד, ברדוגו שומר על דממה כמעט מוחלטת ועד כה לא השתתף בקמפיין המפלגה. בדיווח צוטט בכיר בליכוד שאמר על ברדוגו: "הוא עלול להרחיק מתלבטים מהמרכז".

בשיחה עם ערוץ 7 התייחס ברדוגו גם להרחבת ההתיישבות ביהודה ושומרון ולחנוכת היישוב החדש. "עוד התיישבות, זה שבנימין הופכת להיות עם 100 אלף תושבים, מי היה מאמין", אמר.

ברדוגו שיבח את נתניהו ואת השר בצלאל סמוטריץ' על מהלכי הבנייה באזור: "ראש הממשלה נתניהו והשר סמוטריץ' ראויים לכל הערכה על תנופת הבנייה פה, על היישובים החדשים".

לדבריו, "אני חושב שבנימין נתניהו ממשיך את הדרך של יישוב יהודה ושומרון באופן שראוי לאזרחי מדינת ישראל של אחרי השבעה באוקטובר להוקיר ולהבין שההתיישבות הזו היא המגן הגדול כלפי כל הארץ".