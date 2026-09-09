יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, התייחס לגרסאות שפורסמו בימים האחרונים בנוגע להחלטתו שלא להתמודד לכנסת ה-26 מטעם עוצמה יהודית.

לדבריו, בעקבות הפרסומים התקבלו עשרות אלפי פניות מהציבור, ולכן החליט להציג את גרסתו לנסיבות הפרידה.

פוגל דחה את הטענה שלפיה החליט שלא להתמודד בעקבות מחלוקת על תפקיד בממשלה הבאה. "ההחלטה להיפרד לא נבעה מהצבת תנאים לתפקיד שר", הבהיר.

בהמשך חשף פוגל את תוכן השיחה שקיים לקראת גיבוש רשימת המפלגה, "בשיחה לקראת גיבוש הרשימה הבהיר לי יו"ר המפלגה כי בכוונתו לבנות רשימה בעלת אופי שונה, וכי הדרך הממלכתית שבה בחרתי לפעול אינה תואמת את האופן שבו הוא רואה את הרכב הרשימה הבאה".

לצד הדברים הדגיש פוגל כי הוא מקבל את החלטתו של יו"ר עוצמה יהודית איתמר בן גביר, "אני מכבד את זכותו של איתמר לבחור את האנשים שאיתם הוא מבקש להמשיך, ושלם לחלוטין עם הדרך שבה פעלתי כחבר כנסת, כיו"ר הוועדה לביטחון לאומי וכיו"ר סיעת עוצמה יהודית".

פוגל התייחס גם לתקופת כהונתו בכנסת ולפעילות המפלגה בשנים האחרונות, "אני גאה בהישגים שאליהם הגענו בארבע השנים האחרונות ובדרך שבה פעלנו להשגתם".

את דבריו חתם באיחולים לחבריו במפלגה ובקואליציה לקראת הבחירות, "מאחל לחבריי בעוצמה יהודית ובקואליציה הצלחה רבה בבחירות, ולכולנו חתימה לחיים טובים ושנה מבורכת".