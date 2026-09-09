הרב וייצן צילום: ללא

חיילי גבעתי שנשפטו לאחר שסירבו להיכנס לפעילות בנמ"ר יחד עם פרמדיקית השתחררו הבוקר (רביעי) מהכלא הצבאי, בתום תקופת המאסר שנגזרה עליהם. חלק מהחיילים שוחררו עוד קודם לכן.

הרב שלמה יוסף ויצן, רבה של פסגות ואביו של ישראל עמיחי ויצן הי"ד שנפל בקרבות בעוטף עזה, פרסם דברי תמיכה בחיילים. הוא כינה אותם "אנשי חיל" ו"פורצי דרך" וחיזק אותם בעקבות העונש שהוטל עליהם.

"שלום לכל אנשי החיל, לאנשים שנמצאים בצבא הגנה לישראל. מה זה צבא ישראל? צבא ישראל - זה צבא ששם ישראל נמצא שם. מה מיוחד בישראל? 'אתם ממלכת כהנים וגוי קדוש', וגם מחנה ישראל צריך להיות קדוש", אמר הרב ויצן.

לדבריו, "לוקח זמן עד שזוכים שכל הצבא יהיה קדוש, ותמיד יש ראשונים. כמו שבעבר להגיד 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד' בצבא היה איזשהו דבר שאפילו הענישו על זה, והיום זה משהו ששגור בפי החיילים".

הרב ויצן פנה ללוחמים והוסיף, "אותו דבר מה שעשיתם. עם כל מה שאתם עכשיו כביכול נענשים, אתם פורצים דרך. ומה שעשיתם היום, מחר בעזרת השם יהיה נחלת כל עם ישראל".

"תודה רבה לכם, עלו והצליחו, ותמשיכו בהתחזקות של כל הצבא. כשההתחזקות היא בכל המישורים, ובוודאי במישור הזה של הטהרה והקדושה בעם ישראל", סיים הרב.

בארגון "נשות לוחמים למען קדושת המחנה" מתחו ביקורת חריפה על החלטת המג"ד לשפוט את הלוחמים, "אנחנו דורשות להעניש את מי שמתעמר בהם, אג'נדת הכפייה הפרוגרסיבית הגיעה לשפל המוסרי הנמוך ביותר ולתוצאה קיצונית ואלימה".

בארגון הוסיפו, "צה"ל הוא צבא יהודי, ההלכה, המצווה והקדושה הם נר לרגלנו. שומרי המצוות לא יהיו אסקופה נדרסת בידי מפקדים שאינם ראויים לכך. מדובר בחרפה ואות קלון לרמטכ"ל ולשר הביטחון".

עוד טענו בארגון, "לא תוכלו לדבר על גיוס חרדים כל עוד שומרי מצוות בצה"ל נרדפים על קיומה של התורה והקדושה".