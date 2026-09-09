ינון מגל ונדב פרי פתחו את תוכניתם ברדיו 103FM בשיחה על שריונו של יעקב ברדוגו במקום ה-11 ברשימת הליכוד. במהלך חילופי הדברים העלה פרי גם את השאלה מדוע מגל עצמו לא זכה לשריון.

פרי שאל את מגל, "האם אתה רוצה לשלוח סלסלת תשבוחות למספר 11 ברשימת הליכוד יעקב ברדוגו?". מגל השיב, "אני מאחל לברדוגו הצלחה, הצלחתו - הצלחתנו".

בהמשך סיפר פרי על שיחה שקיים עם גורם בתחנה, "גורם בתחנה שאינני רוצה להסגיר שאל אותי איך יכול להיות שלא שריינו את ינון?".

לדבריו, אותו גורם סבור שמגל "מחכה שראש השבט יסיים את תפקידו - ששריון בליכוד זה קטן עליך".

מגל הגיב לדברים בהומור ואף הכתיב כותרת אפשרית, "פייר נפגעתי, אני חושב שנתתי מעצמי למען הגוש האמוני". הוא הוסיף, "אני עדיין אמשיך לתמוך בגוש".