השבוע בישר ינון מגל לצופי 'הפטריוטים' על יהודי מסורתי שלדבריו ממעט בימים האחרונים להתפלל לאלוקים בשל מה שהגדיר 'משבר אמונה'. ומה גרם למשבר? עצם האפשרות שיהדות התורה תצטרף לממשלה עם גוש השינוי.

אני מכבד את כאבו של כל יהודי. אבל אני מוכרח לשאול: האמונה שלנו באמת תלויה בהרכב הקואליציה? וכי עד היום מאות אלפי יהודים הלכו לסליחות בכותל בגלל משה גפני? עשו קידוש בשישי בערב בזכות יעקב אשר? הניחו תפילין משום שנתניהו עמד בראשות הממשלה?

רבותיי, קצת פרופורציות. האמונה היהודית שרדה אלפי שנות גלות, רדיפות וגזירות. היא אינה זקוקה לתעודת כשרות פוליטית מאף גוש.

מרן הרב דב לנדו, מנהיגה הרוחני של דגל התורה, הודיע כבר בקיץ האחרון כי יהדות התורה אינה חלק מגוש נתניהו בשל הפרת ההבטחות בנושא הסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות.

אינני צריך לספר בשם אחרים. אישית אוכל להעיד כי הוזמנתי ללשכתו של ראש הממשלה נתניהו חודשים אחדים לאחר השבעה באוקטובר. נתניהו התחייב בפניי כי יצליח להביא בתוך חודשים ספורים את כל הגורמים בקואליציה לתמוך בהסדרת מעמדם של בני הישיבות. בסופו של דבר, למרות ההסכמים החתומים וההבטחות המפורשות, ההסדרה לא הושגה.

צריך לומר שגדולי התורה של הציבור החרדי הסכימו לוויתורים מרחיקי לכת בחוק החדש, אך ההסדרה לא הושגה, בין היתר, בגלל התנגדותם של חברי כנסת מתוך הליכוד והציונות הדתית, בהם לא מעט חובשי כיפות סרוגות. יולי אדלשטיין, משה סעדה, דן אילוז, אופיר סופר, משה סולומון, מיכל וולדיגר ואחרים הסתייגו מן החוק, כל אחד מטעמיו. גם בצלאל סמוטריץ' ושמחה רוטמן הבהירו שלא יסכימו לחוק שאינו מביא לגיוס ממשי.

ההתנגדויות הללו היוו מכשול משמעותי בדרך לחקיקה, והחוק אפילו לא הגיע למבחן בג"ץ. למעשה, אם כבר מדברים על הפרת הברית האמונית, לא החרדים הם שהפרו אותה, אלא דווקא השותפים שלא עמדו בהתחייבות כלפיהם.

אני מכיר את המחלוקת הערכית העמוקה בסוגיה הזאת, ומכבד גם את מי שחושב אחרת. אבל שימו לב לאבסורד: דווקא בתוך הגוש האמוני, בנושא הרגיש ביותר עבור הציבור החרדי, התגלו חילוקי דעות מהותיים. ומה קרה אז? האם מישהו הכריז על משבר אמוני? האם מאן-דהוא הפסיק להניח תפילין או להתפלל בגלל עמדתם של אותם חברי כנסת?

ודאי שלא. כי הבנו שאפשר לחלוק על שאלות קשות, אפילו כואבות, ועדיין להישאר אחים ושותפים לאותה אמונה. אז מדוע כאשר החרדים מעזים לדבר עם גוש אחר, פתאום עצם המשא ומתן הופך לאיום על האמונה היהודית?

אדרבה, בשעה זו הציבור החרדי צועד בדרכה של הציונות הדתית. הביטו בכנסת החדשה: כשמונה נציגים המזוהים עם הציונות הדתית יושבים במפלגתו של איזנקוט, שניים נוספים במפלגתו של ליברמן, נפתלי בנט במפלגת ביחד, ואפילו במפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן יושב חובש כיפה סרוגה.

חילוקי הדעות ביניהם עמוקים, גם בעניינים הנוגעים לצביונה היהודי של המדינה. ובכל זאת, איש אינו דורש מכל חובשי הכיפות הסרוגות להישבע אמונים לאותו גוש פוליטי. מדוע דווקא מהציבור החרדי מצפים למסור את המפתח הפוליטי שלו לגוש אחד, לעולם ועד?

עם יד על הלב, גם החלוקה הישנה בין ימין לשמאל כבר אינה מתארת במדויק את המציאות. בגוש השינוי יש שמאל אידיאולוגי מובהק, אבל גם אנשי מרכז וימין. ודאי שיש מחלוקות עמוקות. ודאי שיש חששות אמיתיים, בעיקר בענייני דת ומדינה. אבל מי בכלל הציע לוותר על העקרונות?

ויש עוד אבסורד: נתניהו עצמו קורא בימים אלה להקמת ממשלת אחדות עם מפלגות מגוש השינוי, אך לאכזבתו, הצד השני בינתיים לא מוכן לשמוע. אבל רגע, לנתניהו מותר לדבר עם איזנקוט, ולחרדים אסור? הזיכרון שלנו גם לא קצר עד כדי כך. בשנת 2013 הקים נתניהו ממשלה עם לפיד ובנט, והותיר את החרדים שהיו נאמנים לגוש. גם הפעם, לא מובטח לנו שלא יעשה זאת לחרדים, לבן גביר ואולי גם לסמוטריץ' - אם רק תינתן לו האפשרות לכך.

כאשר החלו בימים האחרונים לעבור הצעות בין הצדדים, התברר עד כמה עצום הפער בין המינימום החרדי למקסימום שגוש השינוי מסוגל להציע. יעקב אשר הבהיר כי בלי הסדרת מעמד לומדי התורה ושמירה על הסטטוס-קוו, לא תהיה שותפות. ייתכן מאוד שהמשא ומתן יסתיים בלא כלום, דווקא בגלל ההתעקשות על העקרונות. אבל למה להאשים את החרדים בשותפות שעוד לא נחתמה ובוויתורים שלא ייעשו?

בפרשת תולדות אנו קוראים: "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו". רש"י מבאר: "זה עומד בזוית זו ומתפלל, וזו עומדת בזוית זו ומתפללת". יצחק ורבקה עומדים בזוויות שונות, אבל שניהם פונים לאותו בורא עולם, נושאים אותה תפילה ומייחלים לאותה ישועה.

קואליציות קמות ונופלות, אבל אנחנו נמשיך ללמוד תורה, להניח תפילין, לעשות קידוש, להתפלל יחד ולאהוב זה את זה. אחים היינו, אחים נהיה תמיד. שבת שלום.

הכותב הוא העורך הראשי של השבועון החרדי 'בקהילה'. לתגובות: shlomokook@gmail.com