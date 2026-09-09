שר השיכון חיים כץ מהליכוד זימן את יהודה אליהו, ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל, לשימוע לפני פיטורים, חודשים ספורים לאחר שנכנס לתפקיד.

המהלך מגיע על רקע מתיחות חריפה שהתפתחה בין השניים סביב הנעשה ברשות.

מוקדם יותר השבוע דווח ב"דה מרקר" כי כץ ואליהו מנהלים מאבק שליטה חריף ברמ"י. על פי הדיווח, היחסים ביניהם עלו על שרטון באופן שעשוי היה להשפיע גם על האפשרות שאליהו ימשיך בתפקידו לאחר סיום המינוי הזמני באוקטובר.

אליהו מונה לתפקיד, ועל פי גורמים המטרה הייתה לשכפל בנגב ובגליל את המהפך שיצר ביהודה ושומרון ולפעול לייהוד האזורים. לפי אותם גורמים, המהלך נתקל ככל הנראה בהתנגדות פנימית.

כץ עצמו מינה את אליהו ביולי לממלא מקום מנהל רמ"י לתקופה של שלושה חודשים, לאחר שבג"ץ ביטל את מינויו הקבוע. עד לאחרונה ההערכה הייתה כי אם לא ימונה מנהל קבוע עד תום התקופה, השר יאריך את כהונתו הזמנית, אולם ההידרדרות ביחסים בין השניים הטילה ספק באפשרות זו.

לפי כמה מקורות בכירים ברמ"י שצוטטו ב"דה מרקר", אחד ממוקדי המתיחות הוא רצונו של כץ להיות מעורב באופן עמוק יותר בנעשה ברשות, בין היתר באמצעות סיגל גבאי, מנהלת החטיבה העסקית. גבאי מונתה לפני כניסתו של אליהו לרמ"י, לאחר שכיהנה כסמנכ"לית תכנון ומקרקעין במשרד התיירות, שגם עליו ממונה כץ.

לדברי המקורות, מאז כניסתו לתפקיד ביקש אליהו לצמצם התערבות חיצונית בעבודת הרשות ולשמור בידיו את השליטה בקבלת ההחלטות המקצועיות. המחלוקת סביב גבולות הסמכות וההשפעה ברמ"י החריפה בשבועות האחרונים והפכה למוקד חיכוך מרכזי בין אליהו לבין השר שמינה אותו.

גבאי נחשבת לאחת הדמויות החזקות ברשות, והחטיבה העסקית שבראשה היא עומדת אחראית לחלק ניכר משיווקי הקרקעות והעסקות שמבצעת רמ"י. תפקיד מנהלת החטיבה העסקית הוא הבכיר ביותר ברשות אחרי מנהל רמ"י.