איש התקשורת ינון מגל תקף היום (רביעי) בחריפות את כוונת השר חיים כץ לזמן את מ"מ מנהל רמ"י יהודה אליהו לשימוע לפני פיטורין.

מגל אף איים כי אם המהלך יצא אל הפועל לא יצביע לליכוד. "המינוי של יהודה אליהו למנכל רמ"י הוא הסיכוי האחרון להציל את הנגב והגליל. ככה פשוט. עתיד המדינה מוטל פה על הכף. אם חיים כץ יפטר אותו, לא אצביע לליכוד".

מוקדם יותר השבוע דווח ב"דה מרקר" כי כץ ואליהו מנהלים מאבק שליטה חריף ברמ"י. על פי הדיווח, היחסים ביניהם עלו על שרטון באופן שעשוי היה להשפיע גם על האפשרות שאליהו ימשיך בתפקידו לאחר סיום המינוי הזמני באוקטובר.

אליהו מונה לתפקיד, ועל פי גורמים המטרה הייתה לשכפל בנגב ובגליל את המהפך שיצר ביהודה ושומרון ולפעול לייהוד האזורים. לפי אותם גורמים, המהלך נתקל ככל הנראה בהתנגדות פנימית.

כץ עצמו מינה את אליהו ביולי לממלא מקום מנהל רמ"י לתקופה של שלושה חודשים, לאחר שבג"ץ ביטל את מינויו הקבוע. עד לאחרונה ההערכה הייתה כי אם לא ימונה מנהל קבוע עד תום התקופה, השר יאריך את כהונתו הזמנית, אולם ההידרדרות ביחסים בין השניים הטילה ספק באפשרות זו.

אחד ממוקדי המתיחות הוא רצונו של כץ להיות מעורב באופן עמוק יותר בנעשה ברשות, בין היתר באמצעות סיגל גבאי, מנהלת החטיבה העסקית. גבאי מונתה לפני כניסתו של אליהו לרמ"י, לאחר שכיהנה כסמנכ"לית תכנון ומקרקעין במשרד התיירות, שגם עליו ממונה כץ.

לדברי המקורות, מאז כניסתו לתפקיד ביקש אליהו לצמצם התערבות חיצונית בעבודת הרשות ולשמור בידיו את השליטה בקבלת ההחלטות המקצועיות.