כמעט שלוש שנים לאחר שנפצע באורח קשה בקרבות ה־7 באוקטובר באופקים, עמד רס"ר שליו בסט על במת הבוגרים של המכללה האקדמית אשקלון וקיבל את התואר הראשון בקרימינולוגיה - רגע סמלי שמסכם מסע ארוך של לחימה, שיקום וניצחון אישי.

בסט, תושב באר שבע ומפקד צוות לוחמים ביס"מ נגב במשטרת ישראל, נפצע בגבו וברגלו במהלך היתקלות עם מחבלים בעיר אופקים. הוא עבר שישה ניתוחים, אושפז במשך קרוב לחצי שנה בבית החולים סורוקה, ולפני כחודש אף עבר ניתוח נוסף. גם כיום הוא ממשיך בהליך השיקום בבית החולים איכילוב, במקביל לשירותו במשטרה.

שבועיים בלבד לפני מתקפת הטרור נרשם ללימודי תואר ראשון בקרימינולוגיה. לאחר שהתעורר בבית החולים, כשהוא מתמודד עם הפציעות והדרך הארוכה לשיקום, קיבל החלטה שלא לוותר על החלום. למרות הכאבים, הטיפולים והספקות, המשיך ללמוד בהתמדה ואף השתתף בלימודים במהלך סמסטרי הקיץ.

"המכללה והצוות הנפלא עטפו אותי לאורך כל הדרך", סיפר בסט. "בלעדיהם לא הייתי מגיע לקו הסיום. תודה מיוחדת לחגית בוקובזה, שהייתה איתי בקשר יום־יומי וליוותה אותי לאורך כל התקופה".

במכללה האקדמית אשקלון מציינים כי סיפורו של בסט הפך לסמל של התמדה, נחישות ואמונה ביכולת לקום גם לאחר הפציעה הקשה ביותר. לדבריהם, הקשר עם הסטודנטים אינו מסתיים בכיתה, ובמקרה של בסט הפך למעטפת שאפשרה לו להמשיך בלימודיו גם בתקופה המורכבת בחייו.

לטקס הענקת התארים הגיעו רעייתו נוי, ילדיו ריי ארי וליב רפאל, הוריו רון ורונית, אחיותיו קורל וספיר ובני המשפחה, שליוו אותו לאורך כל מסע השיקום.

נשיא המכללה האקדמית אשקלון, פרופ' אליקים רובינשטיין, אמר: "המכללה גאה מאוד בשליו, הלוחם שנפצע בקרב הקשה באופקים, ביכולתו להתמודד עם אתגרי הפציעה ובניצחון רוחו האיתנה. הוא מופת לכולנו. אנו מאחלים לו הצלחה רבה בהמשך שירותו במשטרת ישראל, מתוך מיצוי היכולות שרכש גם במסגרת לימודיו האקדמיים".