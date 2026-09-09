רינה מצליח: אני ועמית סגל לא מדברים רשת 13

העיתונאית והמגישה לשעבר רינה מצליח חושפת כי היא ועמית סגל אינם מדברים זה עם זו כבר זמן רב.

"אני לא מדברת עם עמית סגל המון זמן", סיפרה מצליח בריאיון לתוכנית "אסנהיים", שישודר מחר ברשת 13. לדבריה, הפער ביניהם נוגע גם לאופן שבו כל אחד מהם תופס את עבודתו העיתונאית.

מצליח אמרה, "אנחנו שני עיתונאים מסוגים שונים ואין בינינו באמת הרבה משותף". בהמשך הציגה את ההבדל, לשיטתה, בין הגישות שלהם לתקשורת.

"אני באתי לתקשורת כמשרתת ציבור, כמו פקידת מס הכנסה שצריכה לעשות את העבודה שלה", אמרה. על סגל הוסיפה, "והוא בא לקדם את האידיאולוגיה שלו".