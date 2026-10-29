ספירת הקולות בבחירות לכנסת ה-26 נמשכת, והפרשן הפוליטי עמית סגל פרסם הבוקר (חמישי) חמש הערות על חלוקת המנדטים המסתמנת, השפעת המעטפות הכפולות והאפשרויות להרכבת הממשלה הבאה.

על פי תוצאות האמת המעודכנות לשעה 07:37, לאחר ספירת כ-91.7% מהקולות, גוש הקואליציה הנוכחית בראשות בנימין נתניהו עומד על 53 מנדטים, גוש האופוזיציה על 48 מנדטים והמפלגות הערביות על 19 מנדטים.

אחת ההערכות הבולטות של סגל נוגעת למאבק על המנדטים האחרונים בין המפלגות, ובפרט למצבה של ש"ס. "ש"ס אכן בדרך לאבד מנדט לליכוד", כתב סגל.

נכון לעדכון האחרון, ש"ס עדיין מחזיקה בשבעה מנדטים, אך אם הערכתו של סגל תתממש, היא תרד לשישה מנדטים בלבד - התוצאה הנמוכה ביותר של המפלגה מאז בחירות 1992.

במקביל, הליכוד עשוי לעלות מ-26 ל-27 מנדטים. מדובר בהעברת מנדט בתוך גוש הקואליציה הנוכחית, כך שמהלך כזה כשלעצמו לא ישנה את מספר המנדטים הכולל של הגוש.

סגל התייחס גם להשפעת הסכמי העודפים ושיטת באדר-עופר, המשמשת לחלוקת המנדטים בין הרשימות שעברו את אחוז החסימה.

"הסכמי עודפים וחוק באדר עופר זה אירוע מתעתע. דווקא בבחירות האלה לגוש הימין יש יתרון של 3-2 בחלוקה", כתב.

נקודה נוספת שהעלה סגל נוגעת לתפקיד יו"ר האופוזיציה במקרה שתוקם ממשלת אחדות, ולמאזן הכוחות בין מפלגת ביחד של נפתלי בנט לרשימה המשותפת.

"בנט ולפיד כרגע על מנדט יותר מהמשותפת. זה משמעותי במידה שתהיה אחדות כי בנט יהיה יו"ר האופוזיציה שמקבל עדכונים בטחוניים ולא יוסף ג'בארין", כתב סגל.

למרות הציפייה לשינויים בחלוקת המנדטים, סגל מעריך כי השפעת המעטפות הכפולות תהיה מוגבלת יחסית. "מאז שרבים החלו להצהיר על מוגבלות כדי להצביע היכן שבא להם, משקל החיילים ירד. לכן מי שמצפה לתנודות חריפות צפוי להתאכזב", כתב.

ההערכה הפוליטית המרכזית של סגל נוגעת לאפשרות להקמת ממשלה למרות היעדר רוב ברור לאחד הגושים.

"לגוש השינוי ורעמ יהיו כנראה יותר מנדטים מלגוש נתניהו. עדיין יצטרכו הימנעות של המשותפת כדי להקים ממשלת מיעוט. זה התרחיש האפשרי היחיד (והדי דחוק) לממשלה זמנית כזו", כתב.

על פי הנתונים הנוכחיים, גוש האופוזיציה מחזיק ב-48 מנדטים. בצירוף שמונת המנדטים של רע"ם הוא מגיע ל-56 מנדטים, לעומת 53 לגוש נתניהו.

הרשימה המשותפת כבר הודיעה כי היא מוכנה לשיתוף פעולה פוליטי כדי להביא לסיום שלטונו של נתניהו ולכינון ממשלה חלופית.