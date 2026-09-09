פרסום ראשון: לאחר הסערה שהתעוררה בעקבות סירוב של לוחמי ישיבות הסדר להיכנס לנמ"ר עם פראמדיקית, הודיע רב חטיבת גבעתי לחיילים כי בשבוע הבא יגיע פראמדיק שיוקצה למחלקת בני הישיבות בגדוד רותם.

הרב ציין כי בעקבות התקרית שלאחריה נשפטו 11 חיילים לעונשי מחבוש, נעשו מאמצים רבים כדי להביא לפתרון המצב שבו חיילים נאלצים, בניגוד לפקודת השילוב, להיכנס לנמ"ר עם פראמדיקית.

הרב וייצן צילום: ללא

חמישה לוחמים מהגדוד השתחררו הבוקר (רביעי) מהכלא הצבאי לאחר שריצו את העונש שנגזר עליהם בעקבות התקרית.

הרב שלמה יוסף ויצן, רבה של פסגות ואביו של ישראל עמיחי ויצן הי"ד שנפל בקרבות בעוטף עזה, פרסם דברי תמיכה בחיילים. הוא כינה אותם "אנשי חיל" ו"פורצי דרך" וחיזק אותם בעקבות העונש שהוטל עליהם.

"שלום לכל אנשי החיל, לאנשים שנמצאים בצבא הגנה לישראל. מה זה צבא ישראל? צבא ישראל - זה צבא ששם ישראל נמצא שם. מה מיוחד בישראל? 'אתם ממלכת כהנים וגוי קדוש', וגם מחנה ישראל צריך להיות קדוש", אמר הרב ויצן.

לדבריו, "לוקח זמן עד שזוכים שכל הצבא יהיה קדוש, ותמיד יש ראשונים. כמו שבעבר להגיד 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד' בצבא היה איזשהו דבר שאפילו הענישו על זה, והיום זה משהו ששגור בפי החיילים".

הרב ויצן פנה ללוחמים והוסיף, "אותו דבר מה שעשיתם. עם כל מה שאתם עכשיו כביכול נענשים, אתם פורצים דרך. ומה שעשיתם היום, מחר בעזרת השם יהיה נחלת כל עם ישראל".

"תודה רבה לכם, עלו והצליחו, ותמשיכו בהתחזקות של כל הצבא. כשההתחזקות היא בכל המישורים, ובוודאי במישור הזה של הטהרה והקדושה בעם ישראל", סיים הרב.