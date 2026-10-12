ההיצע המגוון שיש בגולן, קטעים מתוך הראיון עם יצחק וייצמן

יצחק וייצמן ממקימי גבעת יואב ושלעבר סגן ראש המועצה האזורית גולן מספר על פיתוח מוקדי התיירות באזור בתחילת הדרך.

הראיון מתקיים במסגרת מיזם "תיעוד ותיקי ומייסדי ההתיישבות" - יוזמה של משרד המורשת והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

מטרת המיזם, הכולל מאות ראיונות, היא לתעד את פרקי הקמת ההתיישבות בחבלי הארץ השונים ולשמר את סיפורי הראשונים לדורות הבאים. מיזם התיעוד נערך בבקעת הירדן, יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והגליל על ידי מורדי קרשנר ונעם דמסקי.

"יצרנו שני מוקדים גדולים וחשובים מאוד - בצפון ובדרום ברמת הגולן. אפשרנו לכל מושבניק לשים ארבעה צימרים מאחורי הבית ואז שוב הגדלנו את כמות התיירות. הקיבוצים לא הלכו לכיוון הצימרים, אלא לכיוו שלן אכסניות ומלונאות. היו לנו כמובן גם את החופים שלנו", מתאר וייצמן.

לדבריו "לצד זאת, היו יוזמות עצמיות כמו יקבים - ענף שנתן התפתחות חזקה מאוד ושינה את הטעימה הישראלית לגבי היין. גם לי אישית יש יקב קטן שבו אני מייצר עד אלף בקבוקים בשנה בשביל המשפחה והחברים. בגולן ראו שהביקוש גדל כל הזמן ולכן פרויקט התיירות הלך והתעצם כדי למשוך מבקרים נוספים".

לצפייה בראיון המלא:

ראיון עם יצחק וייצמן

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