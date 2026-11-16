נושאת מטוסים אמריקנית שלישית נכנסה אתמול (ראשון) למזרח התיכון. בכך מתחזקת הנוכחות הצבאית האמריקנית באזור, בשעה שהנשיא דונלד טראמפ שוקל אם להורות על תקיפות נוספות נגד איראן.

גורם אמריקני אמר לרשת ABC כי נושאת המטוסים "תיאודור רוזוולט" נכנסה מוקדם יותר למרחב האחריות של פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM).

"תיאודור רוזוולט" מצטרפת לנושאות המטוסים "ג'ורג' בוש" ו"ג'ורג' וושינגטון", הפועלות בים הערבי.

שלוש נושאות המטוסים הן חלק מפריסה ימית אמריקנית רחבה יותר, הכוללת יותר מ־20 כלי שיט של הצי האוכפים את המצור על נמלי איראן.

תגבור הכוחות מגיע על רקע אי־ודאות בנוגע לצעדיו הבאים של ממשל טראמפ כלפי טהרן. הנשיא שוקל פעולות צבאיות נוספות, אך מותיר פתח גם לפתרון דיפלומטי.

בריאיון לערוץ Salem News Channel ביום חמישי, הבהיר טראמפ כי לא יהסס להורות על חידוש התקיפות נגד איראן אם יסבור שפעולה צבאית נחוצה.

כשנשאל אם יהסס להפעיל שוב כוח נגד המשטר האיראני, השיב טראמפ: "לא. בלי היסוס. אנחנו מצליחים בזה מאוד כרגע. אנחנו מוציאים עכשיו יותר נפט משהוצאנו לפני, אם קוראים לזה מלחמה, לפני שהמלחמה התחילה. אנחנו מוציאים יותר נפט".

הנשיא גם הגן על תוצאות המערכה הצבאית האמריקנית, והדגיש כי בתקופה האחרונה לא נהרגו חיילים אמריקנים וכי וושינגטון שולטת במפרץ.

"העניין עם המלחמה - אנחנו נלחמים בקצב די מהיר במשך שלושה שבועות, לא שבעה חודשים, שלושה שבועות. אף אחד לא נהרג בחמשת החודשים האחרונים. ברוסיה הם מאבדים 25 אלף איש בחודש, ברוסיה ובאוקראינה יחד, בעיקר חיילים. לא איבדנו חייל בחמישה חודשים ואנחנו שולטים במפרץ. אבל התשובה היא שאם הייתי רואה שהדברים מתפתחים בכיוון ההפוך, הייתי עושה זאת, וייתכן שהייתי עושה זאת כבר עכשיו", אמר טראמפ.

בריאיון נוסף ביום חמישי, הפעם לעיתונאי סטיבן סמית', אמר טראמפ כי הכוחות האמריקניים יכולים להרוס בתוך שלושה ימים את מתקני האנרגיה, הגשרים והתשתיות התעשייתיות של איראן.

עם זאת, הוא הסביר כי נמנע מלהורות על תקיפות כאלה משום שכמה מדינות במזרח התיכון ביקשו לפעול בקצב איטי יותר להחלשת טהרן.

בתוך כך, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה בסוף השבוע כי טראמפ דן בשיחות סגורות באפשרות לדחות תקיפות צבאיות נוספות, אם איראן והחות'ים בתימן יימנעו מפרובוקציות נוספות.

לפי הדיווח, המבוסס על שלושה מקורות המעורים בדיונים, הנשיא לא שלל פעולה צבאית נוספת. עם זאת, הוא בוחן אם המשך הלחץ על טהרן עשוי להשיג את היעדים האמריקניים ללא הסלמה נרחבת נוספת.