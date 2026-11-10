ראש הממשלה בנימין נתניהו פועל לשכנע את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לחדש את התקיפות נגד איראן, במסגרת מהלך צבאי משותף שעשוי להוביל לנפילת המשטר בטהרן. כך דיווח העיתון הבריטי "פייננשל טיימס".

לפי הדיווח, האפשרות לחידוש המערכה מעוררת דאגה בקרב מנהיגים ערבים ומוסלמים, שכמה מהם פנו בימים האחרונים לנשיא האמריקני בניסיון למנוע הסלמה נוספת.

"נתניהו מתקשר אליו מדי יום כדי לדחוק בו לחדש את המלחמה. מי שמתנגדים למלחמה, בתוך הבית הלבן ומחוצה לו, מנסים לבלום את המאמצים האלה", אמר לעיתון דיפלומט שעודכן בפרטי השיחות. "מנהיגי האזור אומרים לו שלא להסלים את המצב ולהעניק עדיפות למשא ומתן".

מנגד, גורם הבקיא בהתפתחויות בישראל חלק על תיאור המאמצים מצד נתניהו. הגורם אישר כי ראש הממשלה מעוניין בחידוש הפעילות הצבאית נגד איראן, אך טען כי הוא אינו מנהל כעת מסע לחצים על טראמפ במטרה להביא לאישור תקיפות נוספות.

בבית הלבן סירבו להתייחס לדברים.

על פי גורמים המעורים במגעים, לפחות ארבעה מנהיגים במזרח התיכון שוחחו עם טראמפ בימים האחרונים בניסיון מתואם למנוע את הרחבת העימות עם איראן, הנמשך כבר קרוב לתשעה חודשים.

בין המנהיגים שהשתתפו במגעים נמנים יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, נשיא איחוד האמירויות, אמיר קטאר תמים בן חמד אל ת'אני ונשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן.

הדיווח מגיע לאחר שטראמפ הביע בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אופטימיות בנוגע למגעים הדיפלומטיים עם איראן, והעריך כי ניתן יהיה להימנע מהפעלת כוח צבאי נוסף. עם זאת, הוא הבהיר כי הכוחות האמריקניים ערוכים לחידוש התקיפות אם יידרשו לכך.

"ארצות הברית ערוכה ומוכנה לחלוטין לפעולה, עם הציוד הטוב ביותר שיוצר אי פעם", הצהיר טראמפ. "עם זאת, אנחנו לא חושבים שתהיה סיבה להשתמש בו. הדברים מתקדמים טוב מאוד. לא איבדנו אף חייל במשך שישה חודשים".

בהתייחסו לשיחות עם טהרן אמר הנשיא כי "איראן מדברת איתנו, והם מדברים בנימוס רב".