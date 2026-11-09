מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הבהיר הלילה (שני) כי לא נרשמה התקדמות משמעותית במשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן על הסכם גרעין, וכי אין בשלב זה סימנים לפריצת דרך מדינית. לדבריו, הדרישות שמציבה טהרן מקשות על האפשרות להגיע להסכמות.

בשיחה עם עיתונאים לפני המראתו לפריז, שם צפוי להשתתף בפגישת מדינות ה-G7, התייחס רוביו למאמצי התיווך שמנהלות מדינות שונות בין וושינגטון לטהרן.

"אין לי שום התקדמות משמעותית לדווח לכם עליה. אני חושב שאתם רואים חלק מהדברים שמתפרסמים. יש כמה מדינות שממשיכות לנהל איתם מגעים ולהעלות רעיונות שונים, אבל לא הייתי אומר שאנחנו על סף פריצת דרך", אמר.

למרות הקשיים במשא ומתן, רוביו הדגיש כי הנשיא דונלד טראמפ ממשיך להעדיף פתרון מדיני על פני פעולה צבאית נוספת.

"הנשיא תמיד יעדיף לפתור כל בעיה באמצעים דיפלומטיים. לפעמים זה לא אפשרי. אבל אם יש סיכוי לעשות זאת, נבחן אותו".

מזכיר המדינה מתח ביקורת על התנאים שמציגה איראן במסגרת המגעים, וטען כי הם אינם מאפשרים התקדמות ממשית.

"כרגע השיחות לא היו מועילות במיוחד, משום שהדרישות האיראניות אינן רק בלתי מתקבלות על הדעת, אלא שבחלק מהמקרים הן שערורייתיות, מגוחכות ופשוט לא מציאותיות".

בהמשך התייחס רוביו להחלטתו של טראמפ לנקוט צעדים צבאיים נגד איראן, והגן עליה בטענה שהנשיא פעל מול איום ביטחוני שממשלים קודמים לא הצליחו להסיר.

"נשיא ארצות הברית זיהה איום אמיתי מאוד על המדינה הזאת, איום שקיים כבר זמן רב", אמר רוביו לעיתונאים. "לכן אני חושב שהנשיא התמודד עם משהו שנשיאים אחרים לא הצליחו לעשות".

רוביו קרא גם להסכמה בין הרפובליקנים לדמוקרטים בנוגע לצורך למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני, והדגיש כי האיום אינו מוגבל לישראל ולמדינות המזרח התיכון.

"חייבת להיות הכרה דו-מפלגתית בכך שאיראן גרעינית תהיה דבר בלתי מתקבל על הדעת ומסוכן ביותר עבור ארצות הברית. לא רק עבור ישראל, לא רק עבור המזרח התיכון, אלא עבור העולם כולו ועבור ארצות הברית".

בהתייחסו לאיומים על הכוחות האמריקניים ועל כלי שיט מסחריים באזור, הבהיר מזכיר המדינה כי ארצות הברית שומרת לעצמה את הזכות לנקוט צעדים להגנתם. "יש לנו זכות להגן על עצמנו", הצהיר רוביו.