נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בוחן אפשרות לדחות תקיפות צבאיות נוספות נגד איראן, בתנאי שטהרן והחות'ים בתימן יימנעו מפרובוקציות נוספות. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי שלושה גורמים המעורים בדיונים שנערכו לאחרונה. לפי הדיווח, טראמפ העלה את הרעיון בפגישות שקיים עם יועציו הבכירים לביטחון לאומי ובעקבות תדריכים מודיעיניים, אולם טרם קיבל הכרעה סופית באשר לחידוש הפעילות הצבאית הנרחבת.

טראמפ נע בתקופה האחרונה בין איומים בחידוש הלחימה לבין אמירות על אפשרות לסיום העימות, תוך שהוא מגלה הבנה לעמדתן של בעלות הברית במזרח התיכון המתנגדות להסלמה נוספת. בריאיון שהעניק ביום חמישי לאיש התקשורת סטיבן סמית, אמר טראמפ: "יכולתי לסיים את זה מיד, אבל לבקשת המדינות שאני מבקש להגן עליהן, אנחנו עושים את זה בדרך קצת יותר ארוכה, באופן קצת יותר מתון".

על פי רויטרס, בשבועיים האחרונים קיים הנשיא שיחות טלפון עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, ועם נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, שהפצירו בו להימנע מתקיפות מחודשות, אך הוא לא התחייב בפניהם. בשיחה שנערכה ב-31 באוקטובר אמר טראמפ לבן סלמאן כי בכוונתו לתקוף באיראן לאחר בחירות אמצע הכהונה בארה"ב, ויורש העצר הסעודי ביקש ממנו לשקול זאת מחדש בטענה שהסנקציות הכלכליות כבר מחלישות את טהרן. במקביל, שוחח טראמפ שלוש פעמים עם ארדואן מאז 28 באוקטובר, ובשיחתם ב-7 בנובמבר הדגישו השניים את הצורך לשים קץ למתיחות בין וושינגטון לטהרן, לפי הודעת לשכת נשיא טורקיה.

הערכות המודיעין האמריקני קובעות כי המצור הימי והסנקציות הכלכליות פוגעים בכלכלת איראן וצפויים להמשיך ללחוץ על המשטר. במקביל, צבא ארה"ב מרחיב את המגבלות על התעבורה הימית האיראנית ופועל לבלימת העברת נשק וחומרים אסורים לאיראן גם דרך נתיבים יבשתיים והים הכספי. אף שנבחנת דחיית התקיפות, הכוחות האמריקניים נותרים בכוננות: שלושה מקורות מסרו לרויטרס כי נושאת מטוסים שלישית עושה את דרכה למזרח התיכון כדי להחליף אחת משתי נושאות המטוסים המוצבות באזור, וכי שלושתן עשויות להישאר בזירה אם הנסיבות יחייבו זאת. בין האפשרויות הנשקלות נבחנת גם תקיפה חוזרת של מתקני הגרעין התת-קרקעיים באיראן, אף שאלה כבר הותקפו ויעילותה של פעולה נוספת אינה ברורה. גורמי מודיעין אמריקניים העריכו כי לא סביר שתקיפות נוספות ישנו באופן מהותי את דרישותיה של איראן במשא ומתן.

בתוך כך, טראמפ עודכן בתדריכים על מצב מלאי אמצעי הלחימה של ארה"ב, הכולל מחסור בסוגים מסוימים של חימוש מדויק. באוגוסט דווח ברויטרס כי הצבא האמריקני ניצל כמעט את כל מלאי החימוש המדויק ארוך הטווח שברשותו, ולדברי מקור המעורה בנושא המלאי טרם חודש. בבית הלבן דחו את הטענות שלפיהן מחסור בתחמושת יגביל את צעדיו של הנשיא. גורם בבית הלבן מסר: "לצבא ארצות הברית יש די חימוש ותחמושת למימוש כל היעדים האסטרטגיים של המפקד העליון, ואף מעבר לכך".

הגורם הוסיף כי ההחלטה נתונה בידי טראמפ בלבד: "כמפקד העליון, הנשיא טראמפ הוא מי שמתווה את התוכנית ומקבל את ההחלטות לבדו, כל הקלפים בידיו, והוא תמיד יבטיח שהאינטרסים של אמריקה יישמרו. ארצות הברית נמצאת בעמדה חזקה מאוד, עם שליטה במצר הורמוז וכאשר הכלכלה האיראנית קורסת. רק הנשיא טראמפ יודע מה יעשה ומתי".

מה-CIA, מלשכת מנהל המודיעין הלאומי וממשרד החוץ הסעודי לא נמסרה תגובה לדיווח.