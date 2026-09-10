מד"א מסכם את שנת תשפ"ו עם 1,911,412 הזנקות של צוותי הארגון לאירועים ברחבי הארץ - ממוצע של הזנקה אחת בכל 16.5 שניות.

במהלך השנה פעלו החובשים והפראמדיקים באמצעות אלפי אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ, אופנועי חירום ורכבי תגובה מהירה.

במוקד החירום 101 התקבלו במהלך השנה 2,020,218 שיחות - שיחה אחת בכל 15.9 שניות בממוצע. על פי מד"א, זמן המענה הממוצע לשיחת חירום עמד על עד שתי שניות בלבד.

כ-39,200 מתנדבים, עובדים, בני ובנות שירות לאומי ומשרתי שירות אזרחי פועלים במד"א, ובהם כ-16,500 בני נוער. לצדם פועלים כ-18 אלף נאמני חיים, ובמהלך השנה השקיעו מתנדבי הארגון יותר מ-6.3 מיליון שעות התנדבות.

גילם הממוצע של המתנדבים הוא 26.8, כאשר המבוגר שבהם הוא תושב נס ציונה בן 92 והצעיר בן 14. הארגון מפעיל 213 תחנות ונקודות הזנקה ברחבי הארץ, לצד צי רחב של כלי רכב ואמצעי חירום.

בין היתר מפעיל מד"א 652 אופנועים, 275 רכבי תגובה מהירה - מתוכם 50 חשמליים - ו-117 אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ בעלי הנעה כפולה. בצי נמצאים גם 104 אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ורכבי פיקוד ממוגני ירי, חמישה אוטובוסים לטיפול נמרץ, 17 טרקטורונים ו-27 רכבי תחנות לאירוע רב נפגעים.

בים הוזנקו השנה ספינת הים-בולנס בכנרת וסירת הים-בולנס באילת ל-153 אירועים. ניידת האקמו של, הפועלת בשיתוף בית החולים שמיר-אסף הרופא, טיפלה בתשעה מטופלים - חמישה מהם חוברו למכונת לב-ריאה במסגרת פעולות החייאה בשטח.

צוותי מד"א העניקו במהלך השנה טיפול רפואי ל-67,624 נפגעים בתאונות דרכים. מתחילת עונת הרחצה ועד למועד פרסום הנתונים טופלו גם 229 מבוגרים וילדים שנמשו מהים, מבריכות וממקורות מים לאחר שטבעו.

כ-500 אלף בני אדם עברו במהלך השנה קורסי החייאה ועזרה ראשונה ביותר מ-17 אלף קורסים ברחבי הארץ. אגף הרפואה הסמיך 401 פראמדיקים חדשים, בהם 117 בני ובנות שירות לאומי, ובמקביל הוכשרו מאות מתנדבי נוער לטיפול באירועים רבי נפגעים ולהדרכת עזרה ראשונה.

במסגרת פרויקט "מגן", שהוקם כלקח מאירועי 7 באוקטובר במטרה להכין את העורף למצבי חירום, הוכשרו מתחילת המיזם 17,804 אזרחים - 1,322 מהם במהלך השנה החולפת. המשתתפים, ובהם יותר מאלף רופאים ופראמדיקים, צוידו בציוד רפואי שנועד לאפשר מתן מענה ראשוני גם במקרים שבהם יישוב מנותק מדרכי הגישה.

צוותי מד"א פינו במהלך תשפ"ו 18,727 נשים בהיריון לבתי החולים, ו-1,399 מהן ילדו בסיוע הצוותים בביתן או בדרך לבית החולים. לפרויקט המיילדות הכונניות הצטרפו השנה 97 מיילדות מרחבי הארץ, שהוזנקו לצד צוותי מד"א למצבי חירום מיילדותיים.

בשירותי הדם נאספו השנה 281,917 מנות דם באלפי התרמות ברחבי הארץ ובבסיסי צה"ל. 46,407 מהתורמים תרמו דם לראשונה בחייהם, ו-9,541 מכלל המנות שסופקו לכוחות הביטחון ולבתי החולים היו מנות דם מלא.

הבנק הלאומי לחלב אם סיפק בשנה החולפת כ-5,700 ליטרים של חלב אם לפגים, לילודים ולתינוקות חולים הזקוקים לכך בשל מצבם הרפואי. כ-370 תורמות חדשות הצטרפו לבנק במהלך השנה.

אמבולנס המשאלות סייע בהגשמת 128 משאלות במהלך השנה. חמשת המסוקים שמפעיל הארגון בשיתוף הצלה-אייר וברוק תעופה טיפלו ופינו בהיטס 264 חולים ופצועים לבתי החולים.

מנכ"ל מד"א אלי בין מסר כי עובדי ומתנדבי הארגון המשיכו לפעול גם תחת אש ותוך סיכון חייהם. "כ-39,200 מתנדבי ועובדי הארגון פעלו בשנה האחרונה למען בריאותם של תושבי מדינת ישראל, ביום ובלילה, באוויר, בים וביבשה, בשבתות ובחגים, בקיץ ובחורף, במסירות ובחמלה גדולה, במקצועיות ובעיקר מהלב", אמר.

בין הוסיף, "גם בשנת תשפ"ז נמשיך לעשות ככל שביכולתנו ולא נחסוך בדבר למען בריאות אזרחי מדינת ישראל. שנה טובה!".