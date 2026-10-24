גבר ואישה כבני 30 נהרגו הערב (מוצאי שבת) בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 6678, סמוך ליישובים שדה אליהו וטירת צבי בעמק בית שאן.

חובשים ופרמדיקים שהוזעקו למקום מצאו את הגבר והאישה כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מחבלות רב-מערכתיות קשות, ונאלצו לקבוע את מותם.

במקביל, צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לשלושה פצועים נוספים ופינו אותם לבית החולים העמק בעפולה. אחת הפצועות, אישה כבת 25, פונתה במצב בינוני עם חבלה רב-מערכתית, ושני פצועים נוספים פונו במצב קל.

רופא מתנדב במד"א שמעון דיין והחובשים נתנאל שוקרון וצבי גרינהוט סיפרו: "ראינו רכב הפוך על הגג ובתוכו גבר ואישה כשהם מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופם".

"ביצענו בדיקות רפואיות, אך לצערנו הרב פציעותיהם היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם. במקביל, טיפלנו בשלושה פצועים נוספים במצב בינוני וקל", הוסיפו.

שלושה צוותי כיבוי והצלה ממרחב עפולה הוזעקו לזירת התאונה ופעלו לחילוץ שני הלכודים מהרכב שהתהפך.

רשף אלמוג אוחיון, מפקד כוחות הכיבוי במקום, סיפר: "פעלנו לחילוץ שני לכודים מרכב פרטי שהתהפך בתאונת דרכים קשה מאוד. לצערי, שני הלכודים שחילצנו מכלי הרכב היו ללא רוח חיים כבר בהגעתנו למקום".