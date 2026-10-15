דרמה התחוללה הערב (חמישי) בחתונה שנערכה בגן אירועים בשפלה, כאשר אביו של החתן, גבר כבן 60, התמוטט לפתע במהלך חגיגות הנישואין של בנו ונזקק לפעולות החייאה ממושכות.

אורחים החלו מיד לבצע פעולות החייאה כאשר במקביל, זיהו במערכות מד"א כי בגן האירועים מוצב מכשיר דפיברילטור והנחו את הנוכחים להשתמש בו.

האורחים החלו בביצוע החייאה והעניקו לגבר שלושה שוקים חשמליים עוד לפני הגעת צוותי מד"א למקום.

עם הגעתם, המשיכו החובשים והפאראמדיקים בפעולות החייאה מתקדמות, שכללו מתן תרופות ושוק חשמלי נוסף. לאחר מאמצים ממושכים שב ליבו של האב לפעום והוא חזר להכרה.

לאחר שמצבו התייצב, פונה האב ישירות לחדר הצנתורים בבית החולים קפלן, כשמצבו יציב.

חובשי רפואת החירום עדן סיני ומאיר אביבי והפאראמדיקים מורן בן דוד וחן ורמוס סיפרו על הרגעים הדרמטיים: "הגענו לגן האירועים והבנו מיד שמדובר באירוע מורכב, כשאביו של החתן התמוטט במהלך החתונה. הנוכחים במקום פעלו במהירות והחלו בהחייאה תוך שימוש בדפיברילטור שהיה זמין באולם, לאחר שקיבלו הדרכה ממוקד 101 של מד"א".

לדבריהם, "המשכנו בפעולות החייאה מתקדמות וממושכות, שכללו מתן שוק חשמלי, מתן תרופות החייאה וטיפול רפואי מציל חיים. לאחר מאמצים רבים, הצלחנו להחזיר את הדופק שלו והוא שב להכרה".

הצוותים הוסיפו: "זהו רגע מרגש במיוחד, כשהמטרה שלנו היא להציל חיים, ובמקרה הזה גם לאפשר לאב לחזור לחיק משפחתו לאחר אירוע דרמטי כל כך ביום השמחה של בנו".

במד"א הדגישו את חשיבות הזמינות של מכשירי דפיברילטור במקומות ציבוריים, וקראו לציבור להכיר את מיקומם ולהתקשר מיד למוקד במקרה של התמוטטות.