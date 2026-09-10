סמוטריץ' והציונות הדתית נפרדו מאופיר סופר באדיבות המצלם

באירוע הרמת כוסית של הציונות הדתית לקראת השנה החדשה נפרדו חברי המפלגה ויו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', משר העלייה והקליטה אופיר סופר לאחר שהחליט שלא להתמודד בבחירות הקרובות.

במהלך האירוע העניק סמוטריץ' לסופר שי והקדיש חלק מדבריו לשותפות ארוכת השנים ביניהם. "אופיר הוא שותף, חבר ואח. כבר 12 שנים של חברות עמוקה מאוד מאוד, של שותפות עמוקה, של בירורים פנימיים בין שני אנשים, שיש ביניהם המון הערכה וגם המון פרספקטיבות שונות", אמר.

סמוטריץ' התייחס גם לכהונתו של סופר במשרד העלייה והקליטה, ושיבח במיוחד את אופן הפעולה שלו מאחורי הקלעים.

לדבריו, "אופיר בשקט, כדרכו, בלי רעש וצלצולים, בלי קמפיינים ולהסתובב עם סיכות עם חבל ותנינים, סובב את הספינה הזאת, שם את האנשים הנכונים, השיט אותה למקומות הנכונים, לצפון אמריקה, לאירופה, ובאמת עשה פה דברים שלא עשו שנים".

סופר מצדו הודה לסמוטריץ' ולאנשי המפלגה וסיכם את התקופה הארוכה שעבר לצידם. הוא בחר להתייחס גם לשינוי האישי שהוא מרגיש בשבועות שחלפו מאז שקיבל את ההחלטה שלא להתמודד בבחירות הקרובות.

"החוויה של ירידת הקורטיזול בשבועות האחרונים זה חגיגה רצינית", אמר סופר בחיוך. הוא הוסיף, "זה אולי ההבדל של יום הדין שלי ליום הדין שלכם. עברנו תקופה מיוחדת".

את דבריו באירוע לקראת ראש השנה חתם סופר בברכה לחברי המפלגה ולציבור. "שתהיה לכולנו שנה טובה, לעם ישראל ולמדינת ישראל", אמר.