שורת ארגונים ציוניים והתיישבותיים שיגרה הבוקר (חמישי) מכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו, בדרישה להתערב ולעצור באופן מיידי את הליך הפיטורים של ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל, יהודה אליהו. ההליך מקודם על ידי שר הבינוי והשיכון חיים כץ.

הפנייה מגיעה לאחר שהליכוד הודיע כי אליהו לא יודח או יפוטר מתפקידו, אך למרות ההודעה, כץ הבהיר כי אין בכוונתו לבטל את השימוע שנקבע לאליהו.

במכתבם טוענים הארגונים כי במשך שנים התרחקה רשות מקרקעי ישראל מייעודה המקורי לשמירה על קרקעות הלאום והפכה לגוף המתמקד במקסום רווחים ובסחר בקרקעות המדינה. לטענתם, כניסתו של אליהו לתפקיד סימנה שינוי במדיניות והחזירה את השיקולים הלאומיים למרכז פעילות הרשות.

"אליהו נכנס עם תוכנית עבודה סדורה שהחזירה את החזון הלאומי לאבני היסוד של הרשות", כתבו הארגונים. הם ציינו את עברו של אליהו כאחד ממייסדי תנועת רגבים וטענו כי בשלוש השנים האחרונות הוביל "מהפכה התיישבותית ביהודה ושומרון ולהיפוך הקערה בשמירה על אדמות המדינה".

הפנייה לנתניהו מגיעה על רקע העימות שהתפתח בימים האחרונים סביב המשך כהונתו של אליהו. גורמים המעורים בפרטים טענו אתמול כי מאחורי המחלוקת ניצב מאבק רחב יותר על השליטה ברמ"י ועל השינויים שאליהו מבקש להוביל בשדרת הניהול ובסדרי העבודה ברשות.

אותם גורמים טענו כי התנגדות ועד העובדים אינה נוגעת רק להתנהלותו של אליהו, אלא גם לשינויים המבניים שהוא מבקש לקדם. לדבריהם, מדובר ב"התנגשות בין מי שמבקשים לבצע שינוי עמוק לבין מי שמעוניינים לשמר את המצב הקיים".

במוקד המחלוקת עומדים גם מינויים ברשות ומדיניות ניהול הקרקעות. גורמים המעורים בנושא טענו כי כץ מבקש לשמר את השפעתו במערך המינויים, בעוד אליהו פועל לקידום מינויים מקצועיים ולחיזוק האחיזה הלאומית בקרקעות בנגב ובגליל.

מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים, תקף את האפשרות שאליהו יסיים את תפקידו, "אי אפשר לזעוק מגרונות ניחרים על החובה להציל ולהבטיח את אחיזתנו בנגב, בגליל וביהודה ושומרון, ובאותה נשימה להדיח את המנהל המקצועי והמתאים ביותר לביצוע המשימה הלאומית הזו, ועוד משיקולים פוליטיים לא מקצועיים ולא-ענייניים, הפוגעים במישרין באינטרס הלאומי של מדינת ישראל".

דויטש הוסיף, "מדובר במינוי קריטי לעתיד המדינה ולעתיד קרקעות הלאום, ואנו קוראים לראש הממשלה להתערב בנדון ללא שיהוי".