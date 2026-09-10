אלף נשים מכל רחבי הארץ צפויות למלא את היכל התרבות מאיר ניצן בראשון לציון, בין ראש השנה ליום הכיפורים, לערב אחד שכל אישה מוזמנת להיות בו.

עיריית ראשון לציון מזמינה את הציבור הרחב לערב עוצמתי ומרגש באווירת ימי הרחמים והסליחות, לקראת יום הכיפורים הקרב ובא. האירוע ייערך ביום שלישי, ד' בתשרי תשפ"ז, 15.9.2026, בהיכל התרבות מאיר ניצן שברחוב זבוטינסקי 16 בראשון לציון. פתיחת דלתות בשעה 20:00, ותחילת המופע בשעה 20:30.

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האירוע מתקיים ביוזמתם של חבר המועצה נועם חדד והמשנה לראש העיר, הרב שמואל ג'מיל, ונועד לחבר בין נשים מכל הגילאים, המגזרים והרקעים לרגע של התבוננות פנימית, שירה, אמונה וכינוס הלבבות.

המופע, "תפילת הלב", יכלול שיחה מיוחדת על אחדות ותקווה בין הרבנית ימימה מזרחי לזמרת שלי שם טוב, לצד מופע מוזיקלי מרגש של שירי נשמה וסליחות בביצוע הזמרות שירי מימון ורוחמה בן יוסף והפייטנית עדי אלבחר. ימי אלול ותשרי מזמנים הזדמנות ייחודית לעצור את מרוץ היומיום, להתחבר למקורות ולהיפתח למחילה ולקרבה, מתוך מקום של צמיחה, אהבה והתעלות רוחנית.

האירוע הוא חלק מסדרת אירועים קהילתיים ותרבותיים שהופקו לקראת תחילת השנה והחגים, מתוך שיתוף פעולה הדוק בין האגפים והנהגת העיר, במטרה להעמיק את הזיקה למסורת ישראל ולהציע תוכן איכותי ומחבר לכל מי שמבקשת לקחת בו חלק.

האירוע פתוח לכלל הנשים, אך מספר המקומות מוגבל וההשתתפות מותנית ברכישת כרטיס מראש. לתושבות ראשון לציון מחיר מיוחד, הניתן לרכישה באתר ההיכל. מי שרוצה להבטיח מקום, מוזמנת שלא לחכות לרגע האחרון.

>> הקליקו כאן לרכישת כרטיסים