מנהרה שנחפרה בסמוך למכשול התפר בכפר אל-ג'יב אותרה ונאטמה בידי כוחות הביטחון.

המנהרה, שנמצאה בקרבת היישובים גבעון וגבעת זאב, התגלתה ב-28 באוגוסט כשהחפירה בה כבר הייתה בשלב מתקדם.

בעקבות הגילוי פתחו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים בפעילות מבצעית ומודיעינית ממוקדת באזור. במהלך הפעילות נעצר חשוד שברשותו נמצאו כלי חפירה.

בדיקת התוואי והאזור כללה גם חקר ארכיאולוגי, שחשף את האופן שבו הוסתרה החפירה. על פי המשטרה, הכניסה למנהרה הוסוותה בתוך בור מים עתיק, באופן שהסתיר את פעילות החפירה במקום.

אמש השלימו לוחמי הגדוד הצפוני של מג"ב עוטף ירושלים את איטום המנהרה, בשיתוף כוחות צה"ל. בכך הסתיימה הפעילות במקום לאחר איתור התוואי ובדיקתו.

במשטרה מסרו כי כוחות הביטחון ימשיכו לפעול לאיתור ולסיכול תשתיות בסמוך למכשול התפר. הפעילות, נמסר, נועדה לשמור על ביטחונם של תושבי האזור.