הציונות הדתית מצדיעה לגיבוריה ללא קרדיט

מפלגת הציונות הדתית פרסמה היום (חמישי), ערב ראש השנה תשפ"ז, סרטון חג שבמרכזו שורה של נשים וגברים מהציונות הדתית.

הסרטון מבקש להצדיע למי שבחרו, כל אחד בתחומו, לפעול למען עם ישראל ומדינת ישראל ולהציב את האחריות הלאומית במרכז.

הסרטון צולם בבית כנסת, על רקע אווירת תפילות הימים הנוראים, ומלווה בביצוע של צור יפרח לפיוט "עת שערי רצון", הנאמר בתפילות ראש השנה. במקום דמויות מבוימות, בחרה המפלגה להציג אנשים וסיפורים אישיים של עשייה, התנדבות והתמודדות.

בין המצולמים יעקב שרמן, ששכל שני נכדים במלחמה, ואיתי אסקל, ששירת יותר מ-500 ימי מילואים. לצידם מופיעה תמר כהן, שקלטה יותר מ-100 ילדי אומנה.

בסרטון משתתף גם צביקה מור, אביו של פדוי השבי איתן מור, וכן גמליאל פרץ, ששירת בזיהוי חללים והוא אב לשלושה לוחמים. דותן בן דוד, שתרם כליה, מופיע אף הוא בין המשתתפים.

את הפסיפס משלים אופיר אנגלסמן, שנפצע במלחמה ואיבד את רגלו. באמצעות המשתתפים מבקש הסרטון להביא לקדמת הבמה סיפורים של שירות, הקרבה ונתינה מתוך הציבור הדתי-לאומי.

בסיום הסרטון מופיעות המילים "ואמר לציון בא זמן הישועה". לאחריהן חותמת מפלגת הציונות הדתית בברכת שנה טובה לעם ישראל.