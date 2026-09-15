מפלגת הציונות הדתית, בראשות השר בצלאל סמוטריץ', השיקה היום (שלישי) תוכנית כוללת לשינויים במערכת המשפט ולהסדרת היחסים בין הכנסת, הממשלה והרשות השופטת.

במפלגה הודיעו כי יישום התוכנית יהיה מבחינתם תנאי סף לכניסה לקואליציה בקדנציה הבאה.

סמוטריץ' מציג: התוכנית למערכת המשפט

את התוכנית מוביל יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, ח"כ שמחה רוטמן. לפי המפלגה, מטרתה לקיים מערכת משפט עצמאית ומקצועית לצד ממשלה וכנסת שיוכלו לממש את סמכויותיהן, תוך קביעת כללים ליחסים בין הרשויות, הגברת הפיקוח והשקיפות והגנה על זכויות הפרט.

אחד המרכיבים המרכזיים בתוכנית הוא השלמת פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, כך שלצד יועץ משפטי שיהיה במשרת אמון של הממשלה יפעל תובע כללי עצמאי שיהיה אחראי על ההליכים הפליליים. עוד מוצע להפוך את היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה למשרות אמון של השרים ולהסדיר את האחריות לחקירת פרקליטים.

בכל הנוגע לבית המשפט העליון, התוכנית מציעה לקיים שימועים ציבוריים למועמדים לשיפוט ולבחור את נשיא בית המשפט ואת המשנה לנשיא בהצבעה חשאית של כלל שופטי ישראל.

בנוסף מוצע לקבוע את הרכבי השופטים באמצעות מנגנון ממוחשב אקראי, כאשר במפלגה מציינים כי בקדנציה הקרובה צפויים להתמנות עשרה שופטים לבית המשפט העליון.

התוכנית כוללת גם הסדרה של הביקורת החוקתית ופסקת ההתגברות, החזרת מגבלות על זכות העמידה וקביעת סדרי דין לבג"ץ. בתחום המינויים מבקשת המפלגה לבטל את ועדות המינויים, להרחיב את סמכות הממשלה והשרים במינוי בכירים ולפתוח את המינויים הבכירים בפרקליטות למכרזים חיצוניים.

סרטון הקמפיין של הציונות הדתית ללא קרדיט

פרק נוסף עוסק בזכויות הפרט ובמסגרתו מוצע להגביל את משך החקירה וההעמדה לדין, לבטל את האפשרות של המדינה לערער על זיכוי בהליך פלילי ולבטל את עבירת הפרת האמונים. לצד זאת מוצע להרחיב את השידור וההקלטה של דיונים ולחזק את מנגנוני הפיקוח על מערכת המשפט והתביעה.

גם שיטת הבחירות והסדרת פעילות הכנסת נכללות בתוכנית. בין ההצעות: הורדת אחוז החסימה, ברית עודפים מורחבת, הנהגת פתק חצי פתוח שיאפשר לבוחרים להשפיע על דירוג מועמדי המפלגה, שינוי מנגנון חסינות חברי הכנסת ודחיית הליכים פליליים בעבירות מסוימות נגד ראשי ממשלה ושרים עד לאחר סיום כהונתם.

סמוטריץ' אמר כי המינויים הצפויים בקדנציה הבאה בבית המשפט העליון ובתפקידי היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה "יעצבו את מדינת ישראל לשנים קדימה".

לדבריו, "לכן, נדרוש עם הקמת הממשלה הבאה את יישום התכנית שתשנה את כללי המשחק: הממשלה תוכל למשול, הכנסת תוכל לחוקק ומערכת המשפט תפעל במסגרת סמכויותיה בלבד".

רוטמן הגדיר את המהלך "תוכנית יסוד להחזרת הדמוקרטיה הישראלית למסלולה". לדבריו, "זה לא יקרה אם כל ההחלטות יתקבלו על ידי דיפ-סטייט של פקידים ושופטים שאיש לא בחר ואיש לא יבחר. רק התוכנית שלנו תבטיח את החזרת הריבונות לעם ותתקן את מערכת המשפט כדי שאזרחי ישראל יקבלו צדק".