פרסום ראשון: בכירי רבני הציונות הדתית נועדו עם סגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידעי, לשיחה שעסקה בשירותם של חיילים שומרי מסורת ובמשבר האמון שלדבריהם הולך ומתרחב מול הצבא.

הפגישה התקיימה על רקע האירוע בגדוד רותם של חטיבת גבעתי, שבו נשלחו לוחמים לכלא לאחר שביקשו לממש את זכותם לפי פקודת השירות המשותף ולא לעלות לנמ"ר עם פרמדיקית.

בפגישה השתתפו נשיאי ארגון רבני "תורת הארץ הטובה", הרב יעקב אריאל והרב דוד חי הכהן, ולצדם הרבנים הרב אליעזר איגרא, הרב איתן אייזמן, הרב יוסף ארציאל, הרב מרדכי גרינברג, הרב דוד תורג'מן, הרב יהושע מגנס והרב אליקים לבנון.

עוד השתתפו הרב נריה גוטל, הרב יגאל לוינשטיין, מנכ"ל איגוד הישיבות הגבוהות משה גוטמן ומנהל הארגון הרב עמית פנחס.

הרבנים תיארו בפני ידעי את התחושות בציבור הדתי-לאומי והמסורתי, על רקע חלקו בלחימה והמחיר ששילם במלחמה. הרב איתן אייזמן דיבר מניסיונו האישי כאב וסב שכול, לאחר ששני נכדיו, האחים נעם וישי סולטקי הי"ד, נפלו במלחמה, ואילו הרב אליקים לבנון והרב יגאל לוינשטיין הזכירו את תלמידי הישיבות והמכינות שנפלו.

במרכז השיחה עמדה הטענה כי המקרה בגבעתי אינו אירוע נקודתי, אלא ביטוי לקושי רחב יותר. הרבנים סיפרו על פניות שהם מקבלים מחיילים שומרי מסורת ומתלמידים, שלדבריהם נתקלים במהלך השירות במצבים המעמידים אותם בפני קשיים תורניים והלכתיים.

שליחת הלוחמים לכלא הוגדרה על ידי הרבנים כקו אדום וכצעד שמעמיק את הפגיעה באמון. הם ביקשו להבטיח שחיילים יוכלו להמשיך בשירותם מבלי שיידרשו להתעמת עם אמונתם ועם מחויבותם ההלכתית.

במהלך הדברים הזכירו הרבנים את ההסכמות שנקבעו עוד בתקופתם של דוד בן-גוריון והרב שלמה גורן זצ"ל, מתוך תפיסה של צבא אחד המאפשר לכלל חלקי העם לשרת בו. הרב יעקב אריאל אמר כי הרבנים רואים בצבא מקום קדוש במעלתו, "כמו בית כנסת שיש בו שכינה".

הרבנים הבהירו כי פנייתם אינה נובעת מרצון לייצר עימות מול הצבא. לדבריהם, שמירה ברורה על זכויותיהם ואורח חייהם של החיילים שומרי המסורת, לצד שותפות ואמון הדדי, נדרשת דווקא כדי לחזק את צבא העם.

בפגישה עם הרב הצבאי צילום: ללא קרדיט

הפגישה עם ידעי היא חלק משיח שמקיימים הרבנים בתקופה האחרונה עם בכירי מערכת הביטחון. לפני כחודש הם נועדו עם שר הביטחון ישראל כ"ץ והעלו בפניו את סוגיית פקודת השירות המשותף וביקשו את התערבותו.

סגן הרמטכ"ל הקשיב לדברים והביע הערכה רבה לתרומתו של הציבור הדתי-לאומי לצה"ל. הוא ציין כי הנושאים שהוצגו בפניו ייבחנו וייבדקו, במטרה שכל חייל בצה"ל ירגיש בטוח ומוערך במהלך שירותו.

לפני הפגישה עם סגן הרמטכ"ל נועדו הרבנים גם עם הרב הראשי לצה"ל, הרב איל קרים. בפגישה הוצגו בפניהם האתגרים הקיימים במצבי לחימה וחירום, ובפרט שהייה משותפת של לוחמים ולוחמות בכלי רק"ם ובאיתורים מעבר לגבול.

הרב קרים הציג בפני הרבנים פתרונות שנדונו לאחרונה, חלקם מיועדים ליישום מיידי ואחרים לטווח ארוך. הרבנים עודכנו גם בעבודת הוועדה בראשות סגן הרמטכ"ל, שבה משתתפים הרב הראשי לצה"ל ונציגי האגפים והפיקודים הרלוונטיים, ופועלת לגיבוש תשתית שתאפשר שירות בהתאם להלכה.

הרבנים טענו כי היערכות מוקדמת יותר של צה"ל לתרחיש מלחמה הייתה יכולה לצמצם את הקשיים ואת הפגיעה בחיילים במימוש הפקודה. הם ביקשו גם לחזק את מעמדה וסמכותה של הרבנות הצבאית ביחידות ולשלב אותה בתכנון ארוך הטווח של הצבא.

בסיום המפגש אמר הרב דוד תורג'מן, יחד עם הרבנים וסגן הרמטכ"ל, את תפילת "מי שבירך" לשלום חיילי צה"ל. הרבנים איחלו לידעי ולצה"ל על כלל זרועותיו וחילותיו שנה טובה ושנת ניצחון.