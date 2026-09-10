המתיחות בין הליכוד לעוצמה יהודית עולה מדרגה. גורמים בכירים בעוצמה יהודית טוענים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מכוון להקמת ממשלת אחדות עם גדי איזנקוט לאחר הבחירות, וכי לשם כך פועל הליכוד בתקופה האחרונה להחלשת כוחה הפוליטי של המפלגה.

לדברי הגורמים, השר איתמר בן גביר משוכנע בחודש האחרון כי בליכוד מבקשים לבודד את עוצמה יהודית ולהקטין את כוחה האלקורלי. "זו התוכנית הגדולה שלהם", אמרו. "התדרוכים שיוצאים מסביבת ראש הממשלה רק מחזקים את ההערכה שיש סיבה אמיתית לחשש".

בעוצמה יהודית דוחים את התחייבותו של נתניהו להקים ממשלה על בסיס מפלגות הקואליציה הנוכחית, וטוענים כי בפועל המסרים המגיעים מהליכוד מצביעים על יעד אחר. "אם עוצמה יהודית תהיה קטנה יותר, יהיה לנתניהו הרבה יותר קל לבחור באפשרות של ממשלה עם איזנקוט", אמרו.

במפלגה מצביעים גם על קמפיין הבחירות של הליכוד, שבו מודגש המסר של "ממשלה רחבה", בעוד שלדבריהם, בניגוד למערכות בחירות קודמות, כמעט שלא נשמעים מסרים על הקמת ממשלת ימין. עוד הם מזכירים כי איזנקוט עצמו לא שלל אפשרות להצטרף לממשלה בראשות נתניהו, וכן את העובדה שנתניהו נמנע בתקופה האחרונה מהופעות משותפות עם בן גביר.

לטענת הגורמים, דפוס הפעולה של נתניהו אינו חדש. הם מזכירים כי בעבר הקים ממשלות עם מפלגת העבודה, עם יש עתיד וניסה גם להקים ממשלת אחדות עם בני גנץ.

"נתניהו החליט שהוא הולך עם איזנקוט", תקפו הגורמים. "לא תהיה מלחמה ביועצת המשפטית, לא תהיה רפורמה משפטית, תהיה רק ממלכתיות מנומסת. הוא כבר מכוון לשם".

הגורמים הוסיפו כי להערכתם גם יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', יהיה מוכן להצטרף לממשלה כזו אם יקבל תפקיד משמעותי. "בשונה ממנו, איתמר בן גביר לא יוכל לשבת בממשלה שלא תקדם עידוד הגירה ורפורמה משפטית. מבחינתנו, נתניהו כבר גמר אומר להקים את ממשלת נתניהו-איזנקוט".