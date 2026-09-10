הסערה הבאה? ש"ס ממשיכה לנסות להסתיר את קידום חוק ההשתמטות

העיתונאי ולוחם המילואים עמיאל ירחי מתח ביקורת על סרטון קמפיין של ש"ס, שבו מוצג ויכוח בין אדם מסורתי לאדם דתי סביב סוגיית אי גיוס החרדים לצה"ל.

ירחי יצא נגד האופן שבו מסתיים העימות בסרטון וטען כי אין להמעיט בחומרת הסוגיה.

בסרטון נראות שתי הדמויות מתווכחות, עד שהעימות ביניהן מסתיים בסולחה ובחיבוק. הדמות הדתית אומרת בסיום, "איזה שטויות", אמירה שעוררה את ביקורתו של ירחי.

ירחי תהה אם הכוונה ב"שטויות" היא לכך ש"החרדים לא מתגייסים לצה"ל בעיצומה של מלחמה קשה". הוא הדגיש כי התנגדותו אינה מופנית באופן אישי כלפי חרדים שלא התגייסו, אלא כלפי המסר שהוצג בקמפיין.

"עכשיו תראו, אני עובד עם חרדים, חזרתי לכנסת מחודשים של לחימה בעזה ואני נגד שנאה אישית של מי שלא התגייס לצבא", אמר ירחי.

לצד זאת, הוא הפנה ביקורת ישירה ליו"ר ש"ס אריה דרעי. "אבל דרעי, אל תגמד את ההשתמטות רגע לפני הבחירות", הוסיף ירחי. את דבריו חתם במסר חד, "אנחנו נלחמנו, אתם לא, וזה לא מרגש אותי".