פרסום ראשון: איגוד החוות חושף לראשונה זה עשור מפה המציגה את פריסת החוות החקלאיות ואת היקף השטחים הנשמרים באמצעות מרעה ופעילות חקלאית.

לפי נתוני האיגוד, החוות משתרעות כיום על מרחב של יותר מ-1.1 מיליון דונם שבהם מתקיימת פעילות לשמירה על הקרקע.

מפת החוות ביהודה ושומרון

באיגוד משווים את הנתון לכ-200 אלף דונם המוחזקים במרחבי היישובים והערים באזור. לפי החישוב שמציג האיגוד, על כל דונם של התיישבות בנויה נשמרים באמצעות החוות כמעט שישה דונמים נוספים.

המפה מציגה רשת של חוות מבקעת הירדן, דרך גב ההר וצפון השומרון ועד דרום הר חברון ומדבר יהודה. השטחים שבהם פועלות החוות מסומנים בירוק, בעוד מרחבי היישובים והערים מסומנים בכחול.

לצד היקף הפעילות הקיימת, באיגוד מצביעים על שטחים נוספים שבהם הם מבקשים להרחיב את הפעילות. לפי הנתונים שפרסם האיגוד, בשטחי C נותרו יותר ממיליון דונם שבהם נדרשת הגדלה משמעותית של הנוכחות החקלאית, המרעה והשמירה על הקרקע.

באיגוד רואים בפעילות החקלאית כלי לחיזוק האחיזה בשטח ומציגים אותה כהמשך לעקרונות שליוו את ההתיישבות הציונית. בהודעה שפרסם האיגוד צוטט המשפט, "במקום שבו תעבור המחרשה היהודית - שם יעבור גבולנו", ולצדו נכתב, "עמק תרצה כעמק יזרעאל, עמק דותן כרמת הגולן".

חשיפת המפה מגיעה בתום שנה שבה, לפי האיגוד, הורחבה פעילות החוות בכמה מישורים. חוות חדשות הוקמו, חוות קיימות התבססו, העדרים גדלו וכן חוזקו תשתיות ומרכיבי ביטחון, במקביל להגדלת היקף השטח שבו מתקיימת הפעילות החקלאית.

באיגוד מציינים כי לצד החוואים והחוואיות משתתפים בפעילות גם אלפי צעירים העוסקים בעבודה חקלאית ובשמירה. בנוסף, יותר מ-23 אלף בני אדם מרחבי הארץ תומכים באופן קבוע בקרן החוות ומסייעים, לפי האיגוד, במימון הפעילות ובהרחבתה.

"המפה שנחשפת היום מספרת סיפור גדול בהרבה מנקודות על מפה", נמסר מאיגוד החוות. "היא מספרת על מהפכה חקלאית והתיישבותית שמתרחשת לנגד עינינו. 1.1 מיליון דונם הנשמרים באמצעות החוות הם ההוכחה לכוחה של החקלאות לעצב את המרחב ולשמור על אדמות הארץ".

באיגוד הוסיפו כי בכוונתם להמשיך בהרחבת הפעילות החקלאית. "אחרי שנה של תנופה אדירה, אנחנו מסתכלים קדימה - להמשך הצמיחה, ההתבססות והרחבת החקלאות בכל מרחבי הארץ", נמסר.