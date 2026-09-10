אליאור זנדני - אוֹחִילָה (Prod. by Eran Kashi)

הזמר והיוצר אליאור זנדני משיק לקראת הימים הנוראים ביצוע חדש ל"אוחילה לאל", שבו הוא מחבר בין הפיוט המוכר לבין "תפילה לעני" מפרק ק"ב בתהילים.

היצירה בנויה משני חלקים, כאשר את החלק השני הלחין זנדני במיוחד עבור הביצוע החדש.

בחלק הראשון שר זנדני את "אוחילה לאל" בלחנו של הרב הלל פלאי, ובהמשך עובר הביצוע למילות "תפילה לעני".

העבודה על הגרסה הנוכחית החלה למעשה לפני כשנה, אז העלה זנדני לרשתות החברתיות ביצוע ל"אוחילה לאל". בעקבות ההיענות והיקף ההאזנות שקיבל הביצוע, החליט השנה להוציא אותו באופן רשמי ולהוסיף לו חלק חדש.

מי שהציע לשלב ביצירה את "תפילה לעני" היה חברו של זנדני, השחקן עומר חזן. זנדני אימץ את הרעיון וחיבר לחן מקורי למילות פרק ק"ב בתהילים, שהפך לחלקה השני של היצירה.

"הטקסט קרוב מאוד ללבי, ובמיוחד בימים האלה, בחודש הרחמים והסליחות, שבהם כל אחד מאיתנו עוצר לרגע, מתבונן פנימה ועושה חשבון נפש", סיפר זנדני. לדבריו, לאחר ההצלחה של הביצוע ברשת בשנה שעברה, "כשהחלטתי להוציא אותו באופן רשמי, הרגשתי שאני רוצה לקחת את התפילה הזו עוד צעד פנימה".

זנדני סיפר כי ההצעה של חזן היא שהובילה להרחבת היצירה, "חברי, השחקן עומר חזן, הציע לי לשלב בחלק השני את 'תפילה לעני' פרק ק"ב בתהילים. הרעיון שלו פתח עבורי עולם חדש, ומתוך החיבור הזה יצרתי לחן מקורי במיוחד לפרק".

עבור זנדני, החיבור בין שני החלקים נועד להפוך את הביצוע ליותר משיר נוסף לקראת תקופת הסליחות. "כך נולד עבורי ביצוע שהוא הרבה מעבר לשיר, הוא תפילה", אמר.

"תפילה שמתחילה בקולו של הציבור וממשיכה אל המקום האישי והפנימי של כל אדם, בתקופה שבה אנחנו מבקשים סליחה, רחמים ובעיקר את האפשרות לפתוח דף חדש", הוסיף זנדני.