ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט מיישר קו עם אויבי ישראל כשהוא טוען ש"בשטחים מתבצע טיהור אתני" ומגבה את הסנקציות שהטילו 12 מדינות, ובראשן בריטניה, נגד גורמים בהתיישבות ביהודה ושומרון.

"מה שקורה בשטחים הוא לא פחות מאשר ניסיון לטיהור אתני על ידי חבורה של פושעים טרוריסטים רצחניים שפועלים באופן שיטתי כמעט מדי יום לפגוע, לשדוד, להרוס, לשרוף ולהרוג פלסטינים שחיים שם", טען אולמרט בראיון ל-103FM.

הוא האשים את צמרת הפיקוד והממשלה במתן גיבוי למעשים. "הדבר הזה נעשה על ידי מאות רבות של אנשים שמקבלים גיבוי על ידי אלפים בתוך המערכת, והמעטפת האזרחית שנמצאת שם. זה נעשה בסיוע אקטיבי, לא פעם, גם על ידי המשטרה ויחידות בצבא, בהשראה ובסיוע אקטיבי של שרים בממשלה. כמובן שבן גביר וסמוטריץ' מסמלים את המדיניות הברוטאלית הזאת, אולי יותר מכל אחד אחר, אבל אחרים שותפים לזה".

בנוסף, מתח ביקורת על מדיניות המעצרים ואמר כי כוחות הביטחון פועלים באופן מפלה: "שר הביטחון הודיע שלא יוציא צווי מעצר מנהליים נגד יהודים. בכל פעם שיש מעשה טרור של יהודים נגד פלסטינים מגיעה המשטרה וגורמי הצבא ובאופן פלא עוצרים רק את הפלסטינים שהיו קורבנות מעשי הפשע".

בהמשך פנה אולמרט ישירות לצמרת הצה"לית: "הרמטכ"ל הוא הריבון בשטח. על פי החוק הבינלאומי, הריבון בשטח מנוהל על ידי הצבא. באיזושהי נקודת זמן, הרמטכ"ל, שלא מבין, יהפוך להיות היעד של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ולא בצדק. אינני מאשים אותו, אבל מצפה ממנו שלא יהסס מלנקוט בכל האמצעים שעומדים לרשותו כרמטכ"ל על מנת למנוע את הדברים האלה".