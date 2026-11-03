נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה (שלישי) כי צבא ארצות הברית מסוגל לתקוף בתוך שעה את מתקן הגרעין האיראני בהר מכוש, אם יוחלט על כך. במקביל, הביע אופטימיות בנוגע לאפשרות להגיע להסכם עם טהרן באמצעות משא ומתן.

בריאיון לשון האניטי ברשת פוקס ניוז הדגיש טראמפ כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, והתייחס לפעולות הצבאיות שביצעה ארצות הברית נגד תוכנית הגרעין האיראנית.

"אנחנו לא יכולים לאפשר לאיראן, מדינה מרושעת שהרגה רבים מאנשינו, סולימאני הוא דוגמה לכך, הוא כבר לא איתנו, אבל הוא הרג רבים מאנשינו, אנחנו לא יכולים לאפשר להם להשיג נשק גרעיני, ולא נאפשר זאת", הצהיר טראמפ.

כשנשאל על האפשרות לחידוש התקיפות נגד מתקני הגרעין, הבהיר הנשיא כי בידי ארצות הברית היכולת לפגוע במהירות בתשתיות שנותרו.

"השמדנו בהפצצות את כל הפוטנציאל הגרעיני שלהם. עכשיו, ייתכן שנצטרך לתקוף את הר המכוש, אבל זה לא עניין גדול. אנחנו יכולים לעשות את זה, פשוטו כמשמעו, בתוך שעה אחת, בסדר? ברגע שנרצה, בכל זמן שנרצה".

בהמשך הריאיון טען טראמפ כי אין להגדיר את העימות הנוכחי עם איראן כמלחמה במובנה המקובל, משום שהלחימה אינה רציפה. הוא הצביע גם על המשבר הכלכלי שלדבריו פוקד את הרפובליקה האסלאמית בעקבות הלחץ האמריקני.

"כלומר, מה זו מלחמה? מלחמה היא לחימה. תסתכלו על מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, אלה היו... מתי בפעם האחרונה ראיתם אותנו נלחמים בהם? עוברים חודשים על גבי חודשים. אנחנו מדברים. הם נמצאים בעמדת מיקוח גרועה. הכלכלה שלהם קורסת בגללנו. יש להם אינפלציה של 301 אחוזים. אין להם כסף. הם לא משלמים לחיילים שלהם. הם לא משלמים לשוטרים שלהם. אנחנו לא נלחמים במלחמה".

טראמפ שב והדגיש את היקף הפגיעה בכוחות הצבא האיראניים, ובייחוד בחיל הים, אך העריך כי המשטר בטהרן מעוניין בהסכם שימנע הסלמה נוספת.

"זו מלחמה בעצימות נמוכה מאוד. הנחתנו עליהם מכה גדולה, ותקפנו אותם בעוצמה רבה, וזה חיסל את חיל הים שלהם. 159 ספינות הושמדו. אבל זו לא מלחמה שמתנהלת כל הזמן. זה עלול להפוך למלחמה אם הם לא יגיעו להסכם, אבל הם מאוד רוצים להגיע להסכם. יש סיכוי טוב מאוד שנגיע להסכם", אמר.

דבריו של הנשיא נאמרו שעות לאחר שה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי צבא ארצות הברית תקף ביום שני יעד באי קשם שבאיראן, כחלק מסדרת פעולות צבאיות מוגבלות שבוצעו בשבועות האחרונים ללא הודעות רשמיות.

בהמשך אישר גורם אמריקני בכיר לאתר אקסיוס כי מטוס קרב אמריקני השמיד משגר טילי קרקע-אוויר באי, לאחר שכוחות משמרות המהפכה שיגרו ממנו טיל נגד מטוסים. הגורם הבהיר כי מדובר בפעולה שנועדה להגנה עצמית.

על פי הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", חלק מהתקיפות האמריקניות שבוצעו בתקופה האחרונה נועדו לצמצם את יכולתה של איראן לאיים על ספינות מסחריות במצר הורמוז. הפנטגון נמנע מפרסום פומבי של הפעולות.