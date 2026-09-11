פרויקט "ברומטר הבחירות של ישראל" מגלה פערים חדים ברמת הביטחון של מצביעי המפלגות: אצל חלקן רוב גדול כבר נעול על הבחירה, ואצל אחרות התמיכה עדיין רכה בהרבה.

ברומטר הבחירות נערך על ידי מכון מסקר-רבדים, עבור ערוץ 7.

הקבוצה היציבה: הדמוקרטים, יהדות התורה, הליכוד, ש"ס והציונות הדתית-זהות

בקבוצה היציבה ביותר נמצאות מפלגות הדמוקרטים, יהדות התורה, הליכוד, ש"ס והציונות הדתית-זהות. שיעור המצביעים שבטוחים לחלוטין בבחירתם נע מכ־65% ועד כ־79%. בקצה העליון נמצאים מצביעי הדמוקרטים, ואילו בקצה התחתון של הקבוצה נמצאות ש"ס והציונות הדתית-זהות, עם כשני שלישים מהמצביעים שבטוחים לחלוטין.

גם שיעור ה"לא בטוחים" בקבוצה זו נמוך במיוחד: מ־0% בש"ס ועד כ־5% בציונות הדתית-זהות. במילים אחרות, אלו המפלגות שבהן בסיס התמיכה נראה כיום מגובש יחסית.

קבוצת הביניים: נועם, ישר, עוצמה יהודית וישראל ביתנו

בקבוצה זו נמצאות מפלגות נועם, ישר (יחד עם טרופר), עוצמה יהודית וישראל ביתנו של ליברמן. שיעור הבטוחים לחלוטין נע מכ־43% אצל ליברמן ועד כ־58% אצל נועם. שיעור ה"לא בטוחים" נע מכ־7% אצל ליברמן ועד כ־17% אצל נועם.

זו קבוצה שבה יש למפלגות גרעין תמיכה ברור, אך לצד אותו גרעין קיימת שכבה משמעותית יותר של מצביעים שהבחירה שלהם עדיין פחות סגורה.

הקבוצה הפחות יציבה: בנט, עמך ישראל והמילואמניקים-הכלכלית

בקבוצה הפחות יציבה נמצאים מפלגות ביחד של בנט, עמך ישראל של וינטר והמילואימניקים והכלכלית של הנדל וזליכה. שיעור הבטוחים לחלוטין נע כאן מכ־21% אצל וינטר ועד כ־31% אצל בנט. במקביל, שיעור ה"לא בטוחים" גבוה יותר: כ־13% אצל בנט, כ־20% אצל וינטר וכ־28% אצל המילואימניקים והכלכלית.

כלומר, אצל המפלגות הללו חלק גדול יותר מהתמיכה עדיין עשוי להשתנות ככל שמערכת הבחירות תתקדם.

אפקט המצביעים החדשים

חשוב לזכור שהנתונים נמדדו לאחר סגירת הרשימות, כאשר חלק מהמפלגות כבר התחזקו או נחלשו במספר התומכים. לכן שיעור נמוך של בטוחים לא בהכרח מעיד רק על חולשה: לעיתים הוא נובע דווקא מהצטרפות של מצביעים חדשים שעדיין אינם סגורים לחלוטין על הבחירה. כך למשל, בקרב תומכי עוצמה יהודית הוותיקים כ־61% בטוחים לחלוטין, לעומת כ־17% בלבד בקרב המצטרפים החדשים. אצל בנט הפער חד אף יותר - כ־43% מהוותיקים בטוחים לחלוטין, לעומת כ־2% בלבד מהמצטרפים החדשים. מנגד, בליכוד רוב גדול מהקהל הנוכחי הוא קהל ותיק, והדבר מתיישב עם שיעור הביטחון הגבוה במפלגה.

לסיכום, כאשר קוראים סקר לא מספיק לשאול כמה תומכים יש לכל מפלגה; צריך לשאול גם עד כמה אותם תומכים באמת נשארים איתה.

הסקר נערך לאחר סגירת הרשימות והשיבו לו 1,109 משיבים, מהם נבנה מדגם מייצג בעזרת משקלות מתאימים.