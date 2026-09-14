ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד לעדכון ביטחוני, שבמהלכו עלתה גם הדרישה להגדיל את תקציב הביטחון.

נתניהו ביקש לפתוח את חוק התקציב כדי להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון. לפיד הביע בפגישה תמיכה בהגדלת התקציב לצה"ל, אך הציב דרישה באשר למקור הכסף.

"אני בעד ההצעה ותומך בהעברת הכספים, כי צריך לחזק את צה"ל, אבל המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים שאליה אתה מוביל", אמר.

ראש האופוזיציה דרש כי הכספים יגיעו מביטול כספים קואליציוניים ומתקציבים שלטענתו משמשים למימון השתמטות חרדים משירות.

"תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים היום למימון ההשתמטות החרדית - ונתמוך בהצעה גם בכנסת", אמר לפיד.

בליכוד דחו את דברי לפיד וטענו כי הגדלת תקציב הביטחון אינה מחייבת העלאת מסים: "הטענות של לפיד מופרכות ושקריות. הכנסות המדינה היו גבוהות מהצפוי בעקבות המדיניות הכלכלית של הממשלה, ובעקבות כך גם הגירעון נמוך מהצפוי".

לפי הליכוד, בנסיבות אלה ניתן להעביר כספים נוספים למערכת הביטחון ללא העלאת מסים. במפלגה דחו גם את טענות לפיד בנוגע להיקף הכספים הקואליציוניים והתקציבים המועברים למגזר החרדי, וטענו כי "מעולם לא היו סכומים כאלו לכספים קואליציוניים ולמגזר החרדי, ואפילו לא קרובים אליהם".

בליכוד החריפו את המתקפה והאשימו, "לפיד מפקיר את ביטחון מדינת ישראל בגלל שיקולים פוליטיים זולים".

מלשכת ראש האופוזיציה נמסר בתגובה כי "הליכוד שוב משקר ומפקיר את ביטחון המדינה". בלשכת לפיד הדגישו כי בפגישה הסגורה, שנערכה בנוכחות נציגי צה"ל, הבהיר ראש האופוזיציה שהוא תומך בהעברת הכספים. "צריך לתת לצה"ל את כל הכלים הנדרשים כדי להשלים את משימותיו", נמסר.

עם זאת, לפיד נותר בעמדתו באשר למקור התקציבי ודרש שהכסף לא יגיע מהעלאת מסים ומהגדלת הנטל על "הציבור העובד והמשרת". לדבריו, יש לממן את התוספת באמצעות הכספים הקואליציוניים והתקציבים שלטענתו מועברים מדי שנה למימון השתמטות חרדים משירות.

לאחר הפגישה פרסם שר הביטחון ישראל כ"ץ קריאה ללפיד לתמוך בכל זאת במהלך. "אנחנו ניצבים בפני אתגרים ביטחוניים דרמטיים, המחייבים הכרעות ופעולות כבר כעת. המציאות האזורית אינה מאפשרת לנו להמתין: האיומים מתפתחים, אויבינו ממשיכים לפעול, ועלינו להבטיח שצה"ל יהיה ערוך ומצויד לכל התפתחות. לעיכוב בהעמדת המשאבים הנדרשים עלולות להיות השלכות ישירות על מוכנות צה"ל ועל ביטחון אזרחי ישראל".

לדבריו "זה לא יהיה נכון לקשור את נושא הביטחון לוויכוח הפוליטי הרגיל מול הממשלה על סעיפים תקציביים שונים. למען הסר ספק, המצב הכלכלי טוב והכספים הנדרשים קיימים בקופת האוצר, אבל דורשים חקיקה פורמלית בכנסת - ולא קשורים לשום העלאת מיסים או סעיפים תקציביים אחרים. כאשר הייתי שר האוצר בתקופת הקורונה, יאיר לפיד כראש האופוזיציה הבטיח לי וקיים ותמך בכל סעיף שהיה קשור להוצאות הקורונה. חבל שכעת, בעיצומה של מערכה ביטחונית חשובה ועתירת הישגים עצומים בכל הזירות, אבל עם יעדים שעדיין יש להשלים - הוא מסרב לבקשה דומה בתחום הביטחון".