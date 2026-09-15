המגיש והעיתונאי רביב דרוקר מצהיר, בראיון עם יוצר הסרט האנטי-ישראלי "נז"א", כי לא היה משדר את הסרט בשל חוסר אמינות.

"כעיתונאי לא הייתי משדר את זה, כי אתה לא מביא שום ראיה תומכת, לדברים הקשים שהם מספרים. אין לנו את השמות שלהם, היחידות שלהם, אפשרות לדעת שהם באמת היו חשופים למידע שהם מדברים עליו. אין שום דבר להיאחז בו כדי להפריך או לאמת את הטענות שלך", אמר דרוקר לאברהם.

המרואיין טען כנגדו: "למה לא שידרתם אפילו לא אייטם אחד שעוסק במדיניות האש של הצבא בעזה?".

דרוקר הגיב מיד: "כי אף פעם לא הגעתי למקרה שהרגשתי שלם לדווח עליו. כשבאתי לבדוק מקרים ועדויות מזעזעות כביכול - או שלא הצלחתי לאמת את האירוע או שהתברר שהם לא היו מדוייקים בדברים שלהם. יש שם חיילים שאומרים שהרגנו מאות בהפגזות. איך אתה מסוגל לאמת דברים כזה?".

כשנשאל אברהם מדוע תפס נרטיב מסויים ולא הכניס את סרטוני השבי הוא התחמק וטען: "השורה התחתונה היא שיש 24 חיילים שמעידים על מעשים קשים".

אתמול פרסם דרוקר מאמר שפרסם ב"הארץ" בו ביקר את עדויות האנונימיות שעליהן נשען הסרט. "זו בעיה עצומה לשדר עדויות כה קשות, בלי שום פרט עובדתי שאפשר להיתלות בו לצורך אימות", כתב דרוקר.

לדבריו, חיילים העידו בסרט "שהיו חלק ממכונה שהרגה במכוון אלפי עזתים חפים מפשע, אבל אין שום אזכור של תאריך, מקום, אפילו לא של מקרה אחד שאפשר להיתלות בו".

הוא הזהיר כי עצם העובדה שהעדים אינם משקרים אינה מבטיחה שהעדות מדויקת. הוא הזכיר תחקיר שערך בעבר על עדויות של "שוברים שתיקה", שבו לדבריו נמצאו כמה עדויות מופרכות, והסביר, "הזיכרון האנושי לעתים חמקמק, בפעמים אחרות, החייל-העד לא מודע לתמונה המלאה".

דרוקר מתח ביקורת גם על הדרך שבה עריכת הסרט מחברת בין העדויות ומעניקה להן הקשר. לדבריו, מהסרט "מתקבלת תמונה של היה כיף להרוג ילדים עזתים חפים מפשע", אך הוא תהה אם דברי אחד החיילים על ההנאה מעבודתו לא נגעו למעשה לתחושתו שהוא מסייע לפגיעה בחמאס.

בהמשך התייחס גם לאופן שבו מוצג בסרט השימוש של חמאס באזרחים כמגן אנושי. "לשימוש של חמאס באזרחים כמגן אנושי יש ראיות רבות ומשכנעות", כתב, והוסיף כי חמאס מיקם תשתיות ומפקדות בבתי ספר ובבתי חולים: "לא הגיוני לא להתייחס לזה. לא סביר לא להגיד מילה על כך שחמאס והג'יהאד פרסמו לא מזמן רשימות ארוכות של פעילים שלהם, שנהרגו מהתקפות צה"ל, אנשים שכאשר נהרגו הם הוצגו בתקשורת הבינלאומית כספורטאים, עיתונאים ומורים".

באחת הטענות המרכזיות שהוצגו בסרט הטיל דרוקר ספק מפורש. מדובר בעדות שלפיה חיל האוויר תקף בניינים בשכונות שבהן הוערך כי 25% מהתושבים לא התפנו, תוך תיאור של השמדת חלקים משכונות והריגת מאות ואלפי בני אדם. "אני לא מכיר את זה, למיטב ידיעתי, זה גם לא קרה", כתב דרוקר.