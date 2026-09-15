ארגון העיתונאים והעיתונאיות פרסם הודעה שבה הצטרף לארגוני היוצרים בהבעת זעזוע מהתגובות האלימות והאיומים נגד יוצרי הסרט "נז"א".

בהודעת הארגון נכתב, "חופש הביטוי נועד לאפשר דיון דווקא בדעות, עמדות ואמירות המאתגרות את השיח ואת המוסדות השונים". עוד הוסיפו בארגון, "בלי חופש ביטוי אין דמוקרטיה, ובלי דמוקרטיה מדינת ישראל לא תשרוד".

העיתונאי עמית סגל הגיב להודעה וכתב, "תומכי משרד ההסברה של חמאס. בושה לכל מי שמממן אותם מכספו". העיתונאי נועם אמיר כתב, "זה לא חופש ביטוי, זה חופש ביזוי והכפשה. תתביישו לכם".

ארגון העיתונאים והעיתונאיות עמד בעבר במרכזה של סערה בעקבות תגובתו לסגירת משרדי אל ג'זירה ברמאללה ולהחרמת הציוד העיתונאי. הארגון "הביע דאגה מסגירת משרדי אל ג'זירה ברמאללה ומהחרמת כל הציוד העיתונאי".

בארגון הוסיפו אז, "הסגירה נעשתה תחת צו אלוף, בכפוף לחוות דעת חסויה ולא ניתן לדעת מה עומד מאחורי ההחלטה לסגור את המשרדים". לדבריהם, "בתוך כך, המהלך בוצע בצורה פומבית ומתוקשרת, במה שנראה כמהלך יחצ"ני ותו לא".

בהמשך אותה תגובה נמסר, "סגירת כלי תקשורת בצו צבאי - ולא בהליך משפטי פומבי והוגן - צריכה להדאיג כל עיתונאי וכל אזרח במדינה דמוקרטית".