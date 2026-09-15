"מוציאי דיבתנו רעה": אלוף פיקוד הדרום מתייחס לסערת נז"א

טקס לציון תחילת השנה העברית התקיים היום (שלישי) במועצה האזורית אשכול, בראשות מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור. בטקס השתתפו מפקדי האוגדות והחטיבות, ראשי הרשויות בנגב המערבי ומפקדים נוספים.

עשור פתח בהתייחסות למתקפת 7 באוקטובר ולשבר שנוצר בעקבותיה, "כמעט שלוש שנים חלפו מאותו בוקר נורא, שבת שמחת תורה, 06:29 בבוקר, היום והשעה שבהם השמיים נפלו. השבר היה נורא, האסון היה עצום, האמון שלכם בנו נשבר, הביטחון האישי של אזרחי ישראל נפגע באופן קשה - אבל קמנו מן השברים, אספנו אותם, התעשתנו, נלחמנו כאיש אחד עם גורל וייעוד אחד, נאלצנו לצאת למלחמה שלא ידענו כמותה".

מפקד פיקוד הדרום התייחס למחיר המלחמה ולצורך, לדבריו, באמונה בצדקת הדרך, "מלחמה היא תופעה עתיקת יומין, קשה, כואבת ואכזרית. נדרשות בה תעצומות נפש, וכדי להמשיך ולהתמיד בה לאורך השנים, חרף מחיריה הקשים, נדרשות אמונה וצדקת הדרך. ואנחנו צודקים! אנחנו צודקים, אנחנו נושאים לפיד של אור וטוב ונלחמים מלחמה גדולה, נגד החושך והרוע".

בהמשך התייחס עשור לחמאס ולסביבה שבה הוא פועל ברצועת עזה, "חמאס נערך בליבה של אוכלוסייה, תומכת, אוהדת ומזדהה. חמאס אינו "חוצן" בעזה, הוא צמח מתוכה, גדל והתחנך בה, בתוך תרבות איסלאמית רדיקלית ורצחנית, וכן, יש שם גם כאלה המתנגדים לדרכו, אך הם אינם מצליחים להשפיע על המציאות".

עשור התייחס גם לסערה סביב הסרט נז"א, שהציג האשמות קשות נגד צה"ל, "במובנים רבים, ניתן לומר שאנחנו מרימים את נס זכותה של מדינה נאורה, דמוקרטית, ערכית ומוסרית, להגן על עצמה, להילחם ללא מורא, כדי להביס ארגון טרור השואף להשמידה ושאין באמתחתו אלא רצח ברברי, שפל, לא אנושי וחסר מוסר. ובתוך כל המלחמה הזו, אנחנו מתעקשים לשמור על מחננו טהור, להבחין בין אויב לבין מי שאינו מעורב, לפגוע באויב, לסכל אותו ובמקביל לעשות כל שבכוליתינו כדי לצמצמם את הפגיעה במי שלא מעורב. חמאס לעומת זאת, עושה באזרחים שימוש ציני כמגנים אנושיים וכמסתור עבורו, מרוויח אם יפגעו, ומרוויח אם נמנע מפגיעה בהם ובאנשיו".

מפקד הפיקוד הבהיר: "מול טענות שקר, נציג עובדות, לשאלות קשות, נשיב ביושר. וכשמתגלה בקרבנו כשל - נבדוק, נלמד ונתקן".

עשור הוסיף כי האמונה בצדקת הדרך מחייבת גם ביקורת ובחינה עצמית, "האמונה בצדקת דרכינו מחייבת אותנו גם לכך. זו אינה הכרזה על שלמותנו, אלא התחייבות המחייבת אותנו בכל פקודה ובכל החלטה, וגם באומץ לבדוק את עצמינו ולתקן את שצריך".

בהמשך התייחס לניסיונות שנועדו לפגוע בשמו של צה"ל ובישראל בעולם, "כוחנו עז ורוחנו איתנה ולכן מוציאי דיבתנו רעה מבקשים לפגוע בשמנו בעולם, להכניס ספק בליבנו ולערער את לכידותנו. 'להקהות את מוחנו ושנשכח שעמנו הצדק', כפי שהזהיר אלתרמן בשירו 'אז אמר השטן'".

עשור הבהיר כי מבחינתו ניסיונות אלה לא ישיגו את מטרתם, "הם לא יצליחו!".

לאחר מכן פירט את פעילות צה"ל ברצועת עזה ואת תפיסת ההגנה הנוכחית על היישובים: "כיום אנחנו מגנים על היישובים מתוך הרצועה, קבענו קו הגנה חדש ואנחנו פועלים במרחב הקו הצהוב כדי להרחיק את האיום, לסכל מחבלים ותשתיות טרור ולמנוע מחמאס לשוב ולבנות את יכולותיו, פגענו ברשת המנהרות, באמל"ח ובתשתיות הייצור ואנחנו ממשיכים לרדוף ולהסיר כל איום הנשקף לאזרחי ישראל".

לקראת סיום דבריו פנה עשור למפקדי החטיבות והאוגדות, "מפקדי החטיבות והאוגדות, המשיכו להוביל באומץ, במסירות אין קץ, במחויבות לערכי צה"ל והמוסר היהודי, ולדבוק במסירות נפש עד להשגת הניצחון. יש לכם את גיבוי המפקדים, אהבת ואמון העם".

את דבריו חתם בפנייה לראשי הרשויות ולתושבי הנגב, "ראשי הרשויות ותושבי הנגב, תפקידנו הוא לאפשר לכם לחיות כאן בביטחון - לגדל ילדים, לעבוד, לבנות ולשגשג. זאת התכלית לשמה אנו נלחמים. אנחנו כאן וכדי להבטיח בענווה ובמחויבות מלאה שלעולם - ולעולם לא עוד! שנה טובה ומבורכת".