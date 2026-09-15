חמש שנים לאחר התפרצותו של הסכסוך היצרי שקרע את חסידות גור ופילג משפחות, נחתם הסדר פשרה תקדימי וראשון מסוגו בין הנהגת החסידות לבין קהילת הפורשים בראשות הרב שאול אלתר.

במרכז ההסכם שנחתם בבית המשפט: חסידות גור הרשמית מתחייבת לראשונה שלא לפגוע באנשי הקהילה המתחרה ולהימנע מכל גילוי אלימות.

את הבשורה המפתיעה חשף בערב ראש השנה עו"ד שלמה אלבוים - חבר מועצת עיריית בני ברק, יו"ר סיעת 'הקהל' ומי שמנהל בשנים האחרונות את המערכה המשפטית מטעם הנפגעים.

באיגרת מיוחדת לחסידים תחת הכותרת "איגרת שלום ואמת", בישר אלבוים על סיומה של התביעה הדרמטית שנולדה בעקבות אירועי "שבת בחוקותי" - הלילה שבו התנפלו המוני חסידים על אנשי קהילת הרב שאול אלתר בירושלים, בני ברק, בית שמש ואשדוד.

התביעה נוהלה נגד חברי 'הוועדה העליונה' של גור. אלבוים, יחד עם עו"ד אשר אוחיון, ייצגו תובעים שנפגעו באלימות קשה - ובהם היזם הירושלמי יחזקאל לב.

לאחר עשרות דיונים בבתי המשפט המחוזי והשלום, והגעה לשלב העדויות, התרחשה תפנית בלתי צפויה בלשכת השופט.

נשיא בית משפט השלום בירושלים, השופט שמואל הרבסט, זיהה את הפוטנציאל ההרסני של חילול ה' פומבי והחליט להתערב. השופט כינס את הצדדים בלשכתו וניסח הצעת פשרה יוצאת דופן, במסגרתה הסכימו הנתבעים מטעם גור לקחת אחריות על המעשים ולהתחייב שלא לחזור עליהם.

על אף שמדובר בעבירה על סעיף 216 לחוק העונשין, הוחלט שלא להרשיעם בדין - ובמקום זאת חתם כל אחד מהם על התחייבות כספית בסך 1,260 שקלים להימנע מכל עבירה במשך שנה.

בטקסט ההסכם שקיבל תוקף משפטי, שילב השופט הרבסט ציטוטים מהמקורות ומהבעל שם טוב על אהבת ישראל וראיית מעלת החבר, וכתב כי דווקא בתקופה זו של ערב יום הדין, התוצאה המתבקשת היא הגעה לראש השנה "כאשר אירועי העבר נמחלו ונמחקו".

במכתבו קורא אלבוים לציבור החסידים להניח את משקעי העבר מאחור, לסלוח ולהשיב בשלום ליד המושטת - כפי שהורה הרב שאול אלתר שדרש מאנשיו "להיות ברדיצ'עברים".

האם מדובר בניצנים ראשונים של עידן חדש וסיום האלימות בחסידות הגדולה בישראל? ימים יגידו, אך לראשונה מזה שנים, נראה שהשלום אינו רק משאלה רחוקה.