סקר שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה מעלה כי 74% מכלל הציבור היהודי בישראל נוהגים לצום ביום כיפור, כאשר 63% עושים זאת באופן מלא ו-11% צמים באופן חלקי.

על פי ממצאי הדו"ח, בקרב הציבור החרדי, הדתי-לאומי והמסורתי-דתי נרשמו אחוזי צום מלא של 97%-98%. בקרב הציבור המסורתי הלא-דתי עומד שיעור הצמים על 90%, מתוכם 77% באופן מלא. במגזר החילוני מראים הנתונים כי 47% צמים לפחות באופן חלקי, כאשר 28% צמים באופן מלא ו-19% נוספים צמים חלקית.

המחקר מציג פערים דמוגרפיים בין קבוצות אוכלוסייה שונות: 88% מהמזרחים צמים ביום כיפור (81% באופן מלא), בהשוואה ל-64% מהאשכנזים (50.5% באופן מלא). פער זה נשמר גם בבחינת אותה הגדרה דתית. בקרב החילונים, 63% מהמזרחים נוהגים לצום, מול 39% מקרב החילונים האשכנזים.

בנוגע להשתתפות בתפילות, 57% מכלל הציבור היהודי נוהגים לפקוד את בתי הכנסת ביום כיפור. 51% מתוכם משתתפים בתפילה אורתודוקסית, בעוד 6% משתתפים בתפילה רפורמית או קונסרבטיבית. פילוח הנתונים לפי הגדרה עצמית מראה כי 90% מהמסורתיים הדתיים ו-67% מהמסורתיים הלא-דתיים משתתפים בתפילת החג. בקרב הציבור החילוני, אחד מכל חמישה (20%) נוהג להשתתף בתפילה.

עבור נתח נכבד מהאוכלוסייה, יום כיפור מהווה הזדמנות יחידה בשנה לביקור בבית הכנסת: 18% מכלל היהודים בישראל מגיעים לתפילות החג אף אינם פוקדים את בתי הכנסת בשאר ימות השנה. שיעור זה עומד על 37% בקרב מסורתיים לא-דתיים ו-16% בקרב חילונים. בראייה כוללת, 32% מכלל המשתתפים בתפילות יום כיפור אינם מבקרים בבית הכנסת במהלך השנה, כאשר בקרב המשתתפים החילונים מגיע נתון זה ל-79%.