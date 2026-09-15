סרטון הקמפיין של הציונות הדתית ללא קרדיט

סרטון קמפיין של מפלגת הציונות הדתית עורר היום (שלישי) תגובות חריפות מצד גדי איזנקוט, בני גנץ ויאיר גולן.

בסרטון נראים שופטי בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה נגררים בכוח כמפגינים, לצד הכיתוב "משחררים את החסימה".

יו"ר ישר, גדי איזנקוט, גינה בחריפות את הסרטון ותקף אישית את יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ': "אני מגנה בכל תוקף את הסרטון הבזוי והאלים שהעלה מכשיר ההשתמטות ותומך הסרבנות בצלאל סמוטריץ', מי שמתיימר לייצג את בני ובנות הציונות הדתית, אך בפועל מכתים ופוגע בשמו של מגזר שלם".

הוא הוסיף: "וכל זאת בעשרת ימי תשובה, ערב יום כיפור. הם לא למדו כלום מה-7.10. במצוקתם הפוליטית, הם מוכנים לגרור את החברה הישראלית לתהום - שוב. לא ניתן להם. למען ישראל ועתידה - נשלח אותם בקרוב הביתה".

בני גנץ הסתפק בתגובה קצרה שהופנתה לסמוטריץ' וליו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן. "בצלאל, שמחה, לא למדתם כלום", כתב גנץ.

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, הגדיר את הסרטון "הסתה מסוכנת והתרת דם". לדבריו, "מי שמסמן שופטי עליון ואת היועמ"שית כאויבים ומציג אותם נגררים ברחובות יודע בדיוק מה הוא עושה".

הוא הוסיף: "אלה אותם אנשים שבמשך ארבע שנים פירקו את החברה הישראלית מבפנים. סמוטריץ', אדריכל תפיסת 'חמאס הוא נכס', היה שותף מלא לממשלה שהביאה על ישראל את האסון הגדול בתולדותיה. רוטמן ייזכר לדיראון עולם כמי שניסה לפרק את מערכת המשפט וגירש משפחות שכולות מדיוני הוועדה שלו. כשהציבור מאס בהם, נשארה להם רק ההסתה. ב-27 באוקטובר נשים לזה סוף. נחליף אותם, נתקן את הנזק ונחזיר לישראל הנהגה אחראית, חזקה ודמוקרטית".

סמוטריץ' השיב לאיזנקוט ולגנץ וקרא להם להציג לציבור תוכנית משפטית חלופית לזו שהציג יחד עם רוטמן: "גדי ובני היקרים, ראיתי את התגובות שלכם לתכנית לתיקון מערכת המשפט שהצגתי יחד עם ח"כ רוטמן. אני קורא לכם: פרסמו גם אתם את התכנית המשפטית שלכם. בשנים האחרונות אמרתם שגם אתם מסכימים שנדרש תיקון במערכת המשפט, אבל לא זה שאנחנו מציעים".

הוא הוסיף: "קדימה, זה הזמן. על זה הבחירות. פרסמו את המצע שלכם לתיקון הדמוקרטיה הישראלית. לא בסיסמאות אלא בצורה מפורטת ומסודרת כמונו. והציבור יכריע".