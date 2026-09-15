הסוכן "טקילה" חצה את הקווים והפליל סוחרי נשק וסמים: 24 חשודים נעצרו

המשטרה חשפה היום (שלישי) מבצע סמוי שניהלה ימ"ר ירושלים במשך יותר מחצי שנה, שבמרכזו הסוכן "טקילה", מהמגזר הערבי, שהופעל נגד חשודים בסחר באמצעי לחימה, בסמים ובכסף מזויף.

הלילה עבר המבצע לשלב הגלוי, ו-24 חשודים במזרח ירושלים וביהודה ושומרון נעצרו והועברו לחקירה.

לפי המשטרה, הסוכן בחר "לחצות את הקווים" ופעל מול יעדים שסומנו מראש במסגרת המאבק בפשיעה החמורה. מטרת המבצע הייתה לפגוע בשרשראות האספקה ולמנוע מכלי נשק להגיע לידי גורמים פליליים ולגורמי טרור.

במהלך הפעלתו רכש הסוכן את אמונם של החשודים ונפגש עמם בעסקאות שונות, בליווי מחלק הסוכנים של ימ"ר ירושלים ובסיוע המערך האווירי של המשטרה. במסגרת הפעילות רכש 12 אקדחים, שלושה רובי M-16 ותת-מקלע מסוג עוזי, וכן כמויות גדולות של אקסטזי ועשרות שטרות כסף מזויפים.

הלילה פשטו כוחות משטרה וצה"ל על בתיהם של 24 חשודים שהופללו במהלך הפעלת הסוכן. במבצע השתתפו שוטרי מחוז ירושלים ובלשי הימ"ר, לוחמי מתפ"א ומג"ב, בהם מסתערבי מג"ב איו"ש, וכן לוחמי צה"ל מחטיבות עציון ובנימין.

לאחר השלמת המעצרים נערך במחוז ירושלים טקס חשיפת הסוכן, שבו הוצגו כלי הנשק שנרכשו במהלך הפעלתו. בטקס השתתפו מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי ומפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד.

המפכ"ל אמר כי המבצע ממחיש את יכולות המשטרה במאבק בפשיעה החמורה. "רכישת כלי הנשק, מעצרם של עשרות סוחרי אמל"ח וקטיעת שרשראות האספקה הן נדבך קריטי בביצור הריבונות והמשילות בבירת ישראל, ובמניעה ישירה של זליגת אמל"ח קטלני לידי גורמי פשיעה וטרור", אמר.

מפקד מחוז ירושלים הגדיר את חשיפת הסוכן "לא פחות מרעידת אדמה בעולם הפשע המקומי במזרח ירושלים". לדבריו, "החדרתו של הסוכן ללב ליבן של רשתות הסחר באמל"ח, והפללתם של עשרות חשודים, מהווה פגיעה אנושה בצינורות החמצן של הפשיעה החמורה".

פלד הוסיף כי המבצע נועד להעביר מסר לעבריינים כי המשטרה תגיע אליהם בכל מקום. "תפיסת עשרות כלי הנשק הקטלניים היא הצלת חיים של ממש, והיא ההוכחה הניצחת בשטח למדיניות שאנו מובילים, אפס סובלנות כלפי סוחרי האמל"ח", אמר.