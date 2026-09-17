תיעוד: הסוכן הסמוי ביצע עסקאות סמים - החשודים נעצרו

שלושה חשודים נעצרו בחשד לסחר בסמים בתום פעילות סמויה של המשטרה בגזרת תחנת שפט במחוז ירושלים.

היום (חמישי) הוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

לפי המשטרה, בחודשים האחרונים פעל בגזרה סוכן סמוי במטרה לחשוף פעילות של סחר והפצת סמים מסוכנים.

במהלך הפעילות ביצע הסוכן מספר עסקאות לרכישת סמים משני חשודים שונים, ובמשטרה אומרים כי במסגרתן נאספו ראיות וממצאים הנוגעים לפעילותם.

עם הבשלת החקירה והמעבר לשלב הגלוי פעלו בלשי תחנת שפט, בשיתוף תצפיתני מבט ירושלים, ועצרו את אחד החשודים בעת שלפי המשטרה היה מעורב בעסקת סמים.

מיד לאחר מכן עצרו השוטרים שני חשודים נוספים ששהו עמו ברכב. בחיפוש שערכו נתפסו חומרים החשודים כסמים מסוכנים מסוג קוקאין, כדורים החשודים כסמים, וכן כסף מזומן ומכשירים סלולריים.

שלושת החשודים והממצאים הועברו להמשך חקירה בתחנת שפט. מעצרם הוארך מעת לעת בבית המשפט, והיום, עם התגבשות התשתית הראייתית לפי המשטרה, הוגשה נגדם הצהרת תובע.