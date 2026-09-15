מספר נפגעי מתקפת 7 באוקטובר ובני משפחותיהם הציגו היום (שלישי) את "תיק 7.10", מסמך שלדבריהם מרכז מידע ועובדות על המדיניות וההחלטות שהתקבלו בשנים שקדמו לטבח.

המשפחות הגדירו את המסמך ככתב אישום ציבורי נגד "ממשלות הקונספציה" וקראו לבחון את האחריות למחדל לאורך שנים ולא רק בשעות שקדמו למתקפה.

המשפחות הודיעו כי מבחינתן, מי שהיה בעמדת הנהגה וקבלת החלטות ביום הטבח ובשנים שקדמו לו ונושא באחריות למחדל אינו יכול להמשיך להנהיג את המדינה. הן קראו לציבור לעיין במסמך ולהצטרף למאבק שהן מנהלות סביב שאלת האחריות לאירועי 7 באוקטובר.

שלי משל-יוגב, אמה של ליבי כהן-מגורי שנרצחה בטבח במסיבת הנובה, טענה כי המסמך מצביע על שורת החלטות מדיניות שנמשכו לאורך 15 שנים ואפשרו, לדבריה, את התחזקות חמאס. היא הפנתה שאלות לראש הממשלה בנוגע למדיניות העברת הכספים לחמאס ולהתרעות והמלצות שהתקבלו לפני המתקפה.

עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, טענה כי מאז הטבח מתנהל ניסיון למקד את הדיון בשעות הבודדות שקדמו למתקפה במקום במדיניות ארוכת השנים. לדבריה, המסמך נועד להציג לציבור את ההחלטות, ההתרעות והצעות הפעולה שהונחו בפני מקבלי ההחלטות בשנים שקדמו למחדל.

נטליה קסרוטי, אמו של קשת שנרצח במסיבת הנובה, השמיעה במהלך מסיבת העיתונאים את ההקלטה האחרונה של בנה משעה 7:06 בבוקר הטבח. היא התמקדה במדיניות העברת הכספים לרצועת עזה ובשאלה באיזו מידה הכספים תרמו לבניית היכולות של חמאס, וקראה לעריכת חשבון נפש על ההחלטות שהתקבלו לאורך השנים.

פרופ' אפי שהם, אביו של סמ"ר יובל שהם שנפל בקרב בעזה, התמקד בתפיסת הביטחון שקדמה למתקפה ובאחריות הדרג המדיני לתוצאותיה. הוא טען כי קריסת תפיסת הביטחון ב-7 באוקטובר מחייבת את מי שהוביל אותה שלא להמשיך לכהן כראש הממשלה או להתמודד מחדש על התפקיד.

נועם פרי, בתו של חיים פרי שנחטף מניר עוז ונרצח בשבי, עסקה בהתנהלות סביב המאמצים להשבת החטופים בתחילת המלחמה. היא סיפרה כי בנובמבר ובדצמבר 2023 שמעה מגורמים שתיווכו במשא ומתן על הצעה להחזרת חטופים אזרחים כבר בימים הראשונים למלחמה, וטענה כי ישראל לא השיבה להצעה וכי אביה וחטופים נוספים היו יכולים לשוב בחיים.

גיל דיקמן, בן דודה של כרמל גת שנחטפה לעזה ונרצחה בשבי ואחיינה של כנרת גת שנרצחה בטבח בקיבוץ בארי, טען כי אין לצמצם את בחינת המחדל לאירועים שהתרחשו בבוקר 7 באוקטובר. לדבריו, המשפחות יפעלו לכך ששאלת האחריות למדיניות שקדמה לטבח תעמוד במרכז הדיון הציבורי לקראת הבחירות.

מירב סבירסקי, שהוריה אורית ורפי סבירסקי נרצחו בטבח בקיבוץ בארי ואחיה איתי סבירסקי נחטף ונרצח בשבי חמאס, התייחסה למחיר ששילמה משפחתה ולהתנהלות המדינה במהלך תקופת השבי של אחיה. היא קראה למנוע את המחדל הבא וטענה כי מי שהנהיג את המדינה בזמן הטבח ונושא באחריות למחדל אינו יכול להמשיך לנהל אותה.

לישי מירן לביא, שנחטפה יחד עם בנותיה ובעלה עמרי מירן, סיפרה על שנות חייה באזור עוטף עזה תחת סבבי הלחימה. לדבריה, "תיק 7.10" מחבר אלפי פרטים לתמונה שנועדה להסביר כיצד הגיעה ישראל ל-7 באוקטובר ולמנוע הישנות של אירוע דומה.

מישל אילוז, אביו של גיא שנחטף לעזה ונרצח בשבי, מחה על הטענה שכל החטופים הוחזרו והתייחס לכך שגופת בנו נותרה בעזה במשך שנתיים. הוא הצטרף לדרישה לקבל תשובות על מדיניות העברת הכספים לחמאס ועל השיקולים שעמדו מאחוריה.

נעמי אור אופק, בת 16, קרובת משפחתם של דרור ויונת אור שנרצחו ב-7 באוקטובר בקיבוץ בארי ושל שורדי השבי ליאם, נעם ועלמה אור, התייחסה לאחריות כלפי הדור הצעיר שעתיד להתגייס לצה"ל. היא טענה כי האחראים להחלטות שהובילו למחדל אינם ראויים להמשיך לקבל את ההחלטות הנוגעות לעתידה ולביטחונה של המדינה.