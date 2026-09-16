נתניהו: אקדם שלילת אזרחות למכפישי חיילי צה"ל

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע הערב (רביעי) כי בכוונתו לקדם שני חוקים בעקבות הסערה סביב הסרט התיעודי "נז"א", העוסק בפעילות צה"ל ברצועת עזה וזכה בסוף השבוע בפרס מיוחד של חבר השופטים בפסטיבל ונציה.

הסרט מבוסס בין היתר על עדויות אנונימיות של מי שמוצגים כחיילים ואנשי מודיעין ישראלים.

בסרטון שפרסם קשר נתניהו בין סערת הסרט לבין שני אירועים קודמים שלטענתו הסבו נזק לישראל ולחיילי צה"ל.

"כולנו הזדעזענו משלושה מקרים שגרמו נזק עצום למדינת ישראל ונזק עצום לחיילי צה"ל. הראשון זה האמירה של יאיר גולן שאמר שחיילי צה"ל רוצחים תינוקות כתחביב. השני היה המעשה של הפצ"רית שהוציאה פייק סרט שהציג את חיילי צה"ל כאנסים".

"והשלישי היה עכשיו הסרט נז"א שהציג את קציני וחיילי צה"ל כפושעי מלחמה. הגיע הזמן לטפל בזה", אמר נתניהו והודיע: "אני הולך להגיש שני חוקים, כבר עכשיו, חוקים של הממשלה".

נתניהו פירט את הצעדים שבכוונתו לקדם: "הראשון, לשלול אזרחות ממי שמוציא את דיבתם של חיילי צה"ל. והשני, לפגוע להם בכיס ולהעלות את סכום הדיבה שניתן לתבוע אותם פי עשרים. לפגוע בהם גם בכיס וגם באזרחות, כי מקומם לא איתנו".

ראש הממשלה קרא למפלגות הציוניות בכנסת לתמוך בהצעות כשיגיעו להצבעה: "ועוד דבר, אני מצפה מכל סיעות הכנסת, למרות שהן תומכות ברעיון הציוני, לתמוך בשני החוקים האלה".