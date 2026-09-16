הזמר אביב גפן תקף היום (רביעי) את יוצרי הסרט "נז"א", יובל אברהם ורחל שור, על רקע הסערה שהתעוררה סביב הסרט.

"שרתי על קברים של משפחות שלמות שנשחטו וחיילים שמתו בגלל ששמרו על טוהר הנשק", כתב גפן אחרי החתימה של אחותו שירה על עצומת התמיכה ביוצרי הסרט. "הם כבר לא יזכו למחוא כפיים לסרט של יובל אברהם. מצאו אותם בידיים קשורות".

הסרט, שיצרו הישראלים יובל אברהם ורחל שור, מציג עדויות של לכאורה חיילים וקצינים ישראלים הטוענים בין היתר לפגיעה שיטתית בבלתי מעורבים ברצועת עזה ולאישור פגיעה נרחבת בחפים מפשע, וכן טענות הנוגעות לשימוש בבינה מלאכותית.

הדמויות המופיעות בסרט מטושטשות וללא סימנים מזהים, באופן שאינו מאפשר אימות קונקרטי של זהותן או בחינה ישירה של טענותיהן.

מוקדם יותר השבוע כינס הרמטכ"ל אייל זמיר התייעצות מיוחדת בהשתתפות בכירי צה"ל בעקבות הסרט. הרמטכ"ל הגדיר אותו "ניסיון מכוון לפגוע באופן ישיר בלגיטימיות של צה"ל ושל מדינת ישראל", והנחה את הפרקליט הצבאי הראשי לבחון ולקדם צעדים משפטיים אפשריים הנוגעים לסרט ולאנשים המעורבים בו.

"על פי הפרסומים העולים עד כה זהו אינו סרט ביקורת על צה"ל ואינו ניסיון לברר את האמת", אמר זמיר. "הוא מבוסס על עלילות דם, עיוות מכוון של המציאות והאשמות שקריות וחמורות נגד חיילי צה"ל ומפקדיו".

במקביל הורה הרמטכ"ל לבדוק את סוגיית ביטחון המידע ואת האפשרות שחומרים מסווגים הודלפו ושימשו, לפי הודעת צה"ל, בהפקת הסרט. זמיר הנחה גם להקים צוות רב-ארגוני ורב-תחומי בראשות ראש אגף התכנון, שיגבש דרכי פעולה וכלים להתמודדות עם טענות שקריות נגד צה"ל וחייליו.