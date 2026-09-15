יו"ר מפלגת "עמך ישראל", תא"ל במיל' עופר וינטר, תקף בכנס מפלגתו בראשון לציון את ההתבטאויות שנשמעו נגדו ונגד מפלגתו.

בליכוד הגיבו בחריפות, דרשו מווינטר לחזור בו מדבריו ואיימו כי אם לא יעשה זאת יפעלו להגשת תביעת דיבה נגדו.

"אנחנו בעשרת ימי תשובה ודווקא בימים האלה אני שומע אמירות קשות. 'צריך לפרק אותו, צריך להוריד אותו, הגיע הזמן לחסל אותו'", אמר וינטר בפני מאות פעילים ותומכים.

לדבריו, "אלה ציטוטים של שרים, חברי כנסת או מועמדים לכנסת בליכוד נגד אדם שלפני דקה וחצי לחצו לשריין לרשימה שלהם. אותי וגם את רבים מחבריי לרשימת עמך ישראל".

וינטר התייחס להרכב רשימתו והזכיר את המילואימניקים והלוחמים שבה, לצד מי שאיבדו את יקיריהם ב-7 באוקטובר. "אותם אתם רוצים 'להוריד'?", שאל, וטען כי הטבח נגרם "כתוצאה ממדיניות מופקרת לאורך שנים של הדרג הצבאי והדרג המדיני - לא מגזירת גורל".

בהמשך הפנה וינטר ביקורת כלפי סביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, "לצערי הרב מאוד - מקורביו ויועציו של ראש הממשלה נותנים לו עצות גרועות. הם מנותקים מהשטח". לדבריו, "הם לא מבינים את מצב מחנה הימין ומתבשמים מסקרים פיקטיביים שמציגים להם סוקרים אינטרסנטים שכולאים את הימין בקונספציה כאילו הניצחון מונח בכיס".

וינטר תהה מדוע בליכוד תוקפים את מפלגתו אם לפי הסקרים שעליהם הם מסתמכים ניתן להשיג רוב גם בלעדיו. "אתם הרי מציגים לנתניהו ולציבור שיש 64 מנדטים בלעדיי - אז מה תלינו עלינו? אם הניצחון מונח בכיס - אז מה אתה רוצה, מה חטאתי לך?".

"אני אומר לכם - לתקוף את עמך ישראל זה גול עצמי מפואר, ומי שיבקיע אותו שייקח אחריות על מעשיו ואת ההשלכות על עם ישראל כולו", הוסיף. הוא קרא לתומכיו להצביע למפלגתו ואמר, "התשובה פשוטה - פתק לעמך ישראל".

וינטר טען עוד כי נעשו ניסיונות לפגוע במפלגה ובאנשיה, "ניסו לחבר ולהלחים אותנו, ניסו ומנסים ללכת על הראש שלנו, ניסו לפרק אותנו, ניסו לאיים עלינו, שלחו חוקרים פרטיים, שלחו הודעות נאצה לטלפונים שלי ושל כל חברי המפלגה - אנחנו פה".

הוא הוסיף, "כולנו. חזקים כאגרוף אחד ובעיקר לא מפחדים - לא מאיומים, לא מהפחדות. כן, יש כאן אנשים שלא ניתן לקנות אותם וכך יהיה גם בממשלה הבאה".

בליכוד דחו את הדברים ומסרו, "שקר מוחלט. דורשים מווינטר לחזור בו מההאשמות השקריות וחסרות השחר. במידה ולא יעשה כך, הליכוד יפעל להגיש תביעת דיבה כנגדו".

עוד נמסר מהליכוד, "חבל שבמקום לתקוף את השמאל ולמנוע הקמת ממשלה של איזנקוט, יאיר גולן, ליברמן והמפלגות הערביות, בוחר וינטר לפגוע בניצחון הימין בבחירות".

בעקבות תגובת הליכוד נמסר מטעמו של וינטר כי "עופר וינטר לא אמר שהליכוד הוא זה ששלח חוקרים פרטיים לביתו בשום שלב בנאום".