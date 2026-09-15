הרב בועז חדד: לעשות תשובה - מתוך שמחה

מציאות הלחימה המורכבת ברצועת עזה לא מנעה מלוחמי גדוד שקד למצוא זמן לחיבור רוחני. בין המשימות המבצעיות, ההכנות והיציאה לקרבות, נפגשו החיילים ללימוד משותף בספרו של הראי"ה קוק זצ"ל, "אורות התשובה".

בין אותם לוחמים בלט סרן דניאל מימון טואף הי"ד, ששירת כסגן מפקד פלוגה בגדוד ונפל בקרב ברצועת עזה בי"ד באלול תשפ"ד, לצד שלושה מלוחמיו.

הזיכרון של הלימוד המשותף בשדה הקרב הפך לבסיס של פרויקט חדש שמטרתו להפיץ את התכנים הללו לכלל החברה הישראלית.

במסגרת היוזמה שמובילה עמותת "התעוררות", מופצים סרטונים בני שלוש דקות המציגים פסקה מתוך הספר לצד הסבר פשוט ומחובר לשגרת החיים, המאפשר גם למי שלא נחשף לחיבור בעבר להכיר את תורת הרב קוק.

בפרק ה-11 מתייחס הרב בועז חדד מישיבת בית אל, מתייחס לדרך שבה חוזרים בתשובה ומדגיש כי היא צריכה להיות מתוך שמחה ולא מייאוש.

"החרטה היא אחד מעיקרי התשובה - אבל לפעמים היא מסוכנת. אדם מסתכל פנימה ורואה מידות רעות, עבירות וחטאים, ואז הוא מתמלא בעצבות שמכבה אותי, מכבידה עליו ומייאשת אותו מכל תהליך התיקון של התשובה. הוא רוצה להתקרב ולהיות אדם יותר טוב - אבל זה מה שגורם לו לראות את הפער והריחוק", מסביר הרב חדד.

לדבריו, הרב קוק מסביר שיש להסיח את הדעת ממחשבות מסוג זה. "כשהחרטה, ההסתכלות, הנבירה בחסרונות של הנפש, גורם לי לחלישות ועצבות - אני צריך להניח את זה בצד ולהסיח את הדעת מזה. לפעמים יש מצבים שצריך לחכות, להסתכל עלינו בעין טובה ולהתרכז במה שקיים. כשהדעת הופכת יותר שלווה ושמחה, אני יכול לבוא ולתקן כמו שצריך".