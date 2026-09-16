מאות בדרך לחומש: "רואים חיים במקום החורבן"

מאות בני אדם עושים את דרכם ליישוב המתחדש חומש לקראת אירוע הודיה מרכזי על החזרה למקום וחידוש ההתיישבות בצפון השומרון, 21 שנים לאחר ההתנתקות ועקירת היישוב.

במרכז האירוע יתקיימו חנוכת בית הכנסת על שם הרב קוק זצ"ל והכנסת ספר תורה, לצד עצרת ומופע התעוררות של האמן ביני לנדאו.

באירוע ישתתפו תושבי חומש, פעילי "חומש תחילה", בוגרי ורבני ישיבת חומש, ראש הישיבה הרב אלישמע כהן ומשפחות מהיישובים החדשים בצפון השומרון. עוד צפויים להשתתף שרים, רב השומרון הרב אליקים לבנון, רב היישוב יצהר וראש ישיבת "רועה ישראל" הרב דוד דודקביץ', רב היישוב יקיר הרב אהרן כהן וראש המכון "בית הרמח"ל" הרב מרדכי שריקי והציבור הרחב.

האירוע נפתח בשעה 17:00 בהתכנסות ובכתיבת אותיות לספר התורה, ובשעה 17:30 יצאה תהלוכה. בשעה 18:30 יתקיימו מעמד חנוכת בית הכנסת והעצרת המרכזית.

בשנה האחרונה עלו לחומש 16 משפחות חדשות, וכיום מתגוררות ביישוב כ-30 משפחות בשתי שכונות. בשכונה החדשה מתגוררות משפחות שהגיעו מרחבי יהודה ושומרון, ובהן משפחות שפונו בעבר מחומש ושבו להתגורר במקום, לצד זוגות צעירים.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שפונה בעצמו בהתנתקות וכיום תושב היישוב המתחדש שא-נור, אמר, "יש רגעים שבהם עוצרים לרגע ואומרים תודה. זה אחד מהם. אחרי 21 שנים של כאב, מאבק, אמונה ומאמץ, אנחנו עומדים כאן ורואים חיים במקום שבו ניסו להשאיר חורבן".

הוא הוסיף: "בית הכנסת חוזר, שמחת הכנסת ספר תורה, משפחות בונות את ביתן וילדים גדלים כאן. זהו ניצחון גדול - ניצחון של האמונה, של ההתמדה של מי שלא ויתרו על הבית ועל עם ישראל. אנחנו אומרים היום תודה גדולה על הזכות לראות את ההיסטוריה הזו מתרחשת מול העיניים, ומתוך ההודיה והכרת הטוב ממשיכים קדימה - לבנות, לשגשג ולהביא עוד ועוד משפחות לצפון השומרון. זו היא רק ההתחלה".

בני גל, שפונה מחומש ומראשי תנועת "חומש תחילה", אמר, "זה יום של שמחה גדולה והודיה לה' במשך יותר מ21 שנה נאבקנו, התעקשנו ולא ויתרנו על החלום להחזיר את עם ישראל הביתה. היו שנים קשות בהם הדרך נראתה ארוכה ויחד עם הרב אלישמע כהן וחברים ופעילים רבים עם אמונה, אומץ וציפיה לישועה ואהבת הארץ הגענו יחד בס"ד לרגעים המיוחדים האלו. אבן מאסו הבונים הייתה לראש תחילה, מחומש תחילה לישובים רבים ונוספים בצפון השומרון. נתחזק יחד להמשך 'רבה הארץ לרשתה'".