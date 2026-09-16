CBS News photos reveal damage from Iranian attacks on U.S. military sites

רשת CBS חושפת תמונות של נזק שגרמו הפצצות איראניות לרכוש ואתרים צבאיים אמריקאים במזרח התיכון. התמונות צולמו בידי אנשי צבא ארה"ב שמוצבים בבסיסים האמריקאים בסעודיה ובכווית.

בין היתר ניתן לראות נזק למערכות מכ"ם, קרוואנים שרוסקו בפגיעת טילים או כטב"מים איראניים, מבנים בבסיסי צבא ארה"ב שספגו נזק כבד, מטוס בואינג 3E המשמש למטרות מעקב וריגול, שספג פגיעה ישירה ויצא מכלל שימוש, ועוד.

בדיווח של CBS לא נמסר מתי צולמו התמונות, אך אחד מאנשי צבא ארה"ב שתיעד את הנזק מההפצצות האיראניות אמר לרשת CBS כי "מדובר בנזק משמעותי לבסיסים שלנו, שלא דווח לציבור האמריקאי. אנחנו עומדים שם בעיניים עצומות וחוטפים אגרופים לפנים".

התמונות פורסמו יממה בלבד לאחר שהפנטגון אישר כי מאות מבנים ומתקנים של צבא ארה"ב ברחבי המזרח התיכון נהרסו או ניזוקו כתוצאה מהפצצות איראניות.

דו"ח של הפנטגון חשף כי "תקיפות איראניות גרמו נזק והרס למאות מבנים ומתקנים בבסיסים אמריקאים בכווית, בחריין, קטאר, איחוד האמירויות, ערב הסעודית, עיראק, עומאן וירדן במהלך העימות. היקף אובדן הציוד הסתכם ב-3.7 מיליארד דולר. בחודשים שלאחר פרוץ המלחמה, עשרות כלי טיס אמריקאים נהרסו או ניזוקו".

מקור אמריקאי גם אישר לסוכנות הידיעות "רויטרס" כי 12 אנשי צוות אמריקאים נפצעו בתקיפה איראנית על בסיס חיל האוויר "הנסיך סולטן" בסעודיה.